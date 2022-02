Caso Komar: “Fassi nos quiere manejar todo”, dijo el vice de Rosario Central

Carloni destacó que el titular de Talleres quiso imponer sus condiciones con algunas ventajas en la negociación. Pretende a Martínez Dupuy. “Acá el grande es Central, no Talleres”, declaró.

Continúa la tensión en las relaciones entre Talleres y Rosario Central por la contratación del defensor Juan Cruz Komar, quien se fue raudamente al club “Canalla” sin el consentimiento de la institución. Y cuando todo parecía encaminarse, surgieron nuevos imprevistos, con intercambios pocos felices entre pares dirigenciales.

Ricardo Carloni, Vicepresidente de Rosario Central, fue quien aclaró que el panorama no es sencillo. “A la negociación la llevo bien Di Pollina, el presidente del club. (Andrés) Fassi quiere llegar al final del libro de pases. Ayer estaba encaminado y hoy cambia los ítems. Me molestó que le ponga precio a Dupuy, nos quiere manejar todo como si fuera su casa”, contó en LT3 de Rosario.

Fassi pretendía un porcentaje mayoritario por el delantero Luca Martínez Dupuy y el saldo del 35 por ciento restante del pase de Rodrigo Villagra, para completar el intercambio por Komar.

Ricardo Carloni (Vicepresidente RC) "Komar nos interesa, lamentablemente una de las partes nos está tomando el pelo. Central es el grande y Central tiene su valor. Acá no nos van a manejar el número"

"Martínez Dupuy vale por lo menos 3 millones de dólares. Y con proyección de mucho más. Pero esto no es nuevo, con Fassi tuvimos encontronazos por las sociedades anónimas", contó Carloni.

“Nosotros tenemos 2 o 3 variantes por si no se hace la operación de Komar. Fassi quiere jugar con otras cartas, acá el grande es Central, no Talleres", contó con tono de provocación el dirigente “Canalla”

“Komar nos interesa, lamentablemente una de las partes nos está tomando el pelo. Central es el grande y Central tiene su valor. Acá no nos van a manejar el número, no sé por qué se toma Fassi esa atribución. Quiero ser respetuoso porque la negociación la lleva el presidente. Yo no tengo una buena relación con Fassi", cerró diciendo.