Sumario de noticias de la edición impresa de La Nueva Mañana

Política

■ La política económica y el ajuste volvió a dividir al Frente de Todos

“Nadie está obligado a defender lo que no comparte”, le dijo a La Nueva Mañana una fuente cercana a Máximo Kirchner al referirse al alejamiento del líder de La Cámpora de la presidencia del bloque de diputados del FdT.

[ Nota de tapa ]

■ Mejor no hablar de ciertas cosas: omisiones estratégicas en el discurso del gobernador

El punto común de toda la oposición gira en torno a “la falta de autocrítica”. Juntos por el Cambio lo acusa de “sobreactuar antikirchnerismo” con fines electorales. Los límites nacionales del Modelo de Gestión Córdoba.

Economía

[ Nota de tapa ]

■ Los empresarios cordobeses y el acuerdo con el FMI

El equipo económico acordó pagar la deuda contraída por Macri entre 2026 y 2034. La decisión pasa por las esferas de la política, pero, ¿qué espera el empresariado cordobés del arreglo con el Fondo?

Información General

[ Nota de tapa ]

■ 10 Mil Viviendas: cómo acceder al plan lanzado por el Gobierno provincial

La iniciativa busca dar solución al problema habitacional en Córdoba, a través de dos créditos a 20 años y a tasa cero. A pocas horas de su lanzamiento, se inscribieron más de 2.000 personas para ser sorteadas y Bancor amplió su agenda diaria de turnos ante la alta demanda.

Mundo

[ Nota de tapa ]

CHILE

■ El rumbo del Gobierno de Gabriel Boric se vislumbra en su gabinete

El presidente electo chileno comienza a mostrar -con sus primeros pasos- el rumbo que pretenderá tomar su Gobierno.

Turismo

[ Nota de tapa ]

■ ¿Qué hacer en la ciudad de Córdoba en estas vacaciones?

Arrancó febrero y todavía queda mucho verano por delante, por eso acá te dejamos un puñado de propuestas para hacer en “La Docta”.

Cultura y Espectáculos

■ “Esa traslación entre lo finito /infinito es lo que busco que me suceda a la hora de publicar”

Nacida en agosto de 2012 Dínamo Editorial surge en Córdoba con su propuesta artístico poética y sus características tapas de cartón. Hoy cuenta con 10 años de historia y luego de haber transitado varias etapas, su editora y cara visible, la poeta Juliana Bonacci, continúa apostando a la edición con su sello particular.

CINE

■ Me quiere, no me quiere, ¿lo quiero?

Con Las cosas que decimos, las cosas que hacemos, Emmanuel Mouret compone una película sobre los sentimientos: un grupo de parisinos se enfrenta al movimiento del deseo amoroso, cargado de incertidumbres y rodeos.

Deportes

[ Nota de tapa ]

■ Las ganas y la ansiedad de Santiago Longo

El mediocampista de Belgrano está recuperado de la lesión que lo marginó de las canchas desde octubre y retornará, nada más y nada menos, que en el clásico ante Talleres.

■ Talleres con sobrevivientes al último clásico, Belgrano nada

