En Argentina, Dybala se prepara para ser titular ante Colombia

¿Será la oportunidad para Paulo Dybala de estar de titular en la selección Argentina? El delantero cordobés volvió a cumplir en la rutina de entrenamientos dentro del once inicial y todo indica que iría de entrada ante Colombia, el martes a las 20:30 en el Mario Kempes en Córdoba, no obstante, nadie se anima a confirmar dicha situación. Ni siquiera el DT Lionel Scaloni.



Es que el ex Instituto también trabajó para los titulares en las prácticas de fútbol en los días previos ante Chile, y no solo que no estuvo desde el arranque sino que ni siquiera ingresó desde el banco de suplentes. El DT interino Walter Samuel solo hizo cuatro modificaciones, se guardó un cambio y Dybala no fue considerado.

Paulo Dybala se perfila como titular vs Colombia. pic.twitter.com/1zzTdKD1nS — Gastón Edul (@gastonedul) January 29, 2022

El panorama es distinto porque ahora hay cuatro bajas por tarjetas amarillas aunque no son futbolistas en su posición natural, y para colmo figura muy comprometida la presencia del enganche o volante ofensivo Alejandro Gómez, afectado de un fuerte golpe en el tobillo. En Calama llegaron a jugar antes que él Julián Álvarez y Ángel Correa. No obstante en este caso, sea con cambio de sistema o no, estaría de titular



Habría a su vez otras variantes: Va Gonzalo Montiel por el cordobés Nahuel Molina (táctico), más Germán Pezzella por Nicolás Otamendi (dos amarillas), Marcos Acuña por Tagliafico, Gio Lo Celso por Rodrigo De Paul y Guido Rodríguez por Leandro Paredes, por la misma sanción. ¿Dybala? Estaría por Gómez.



La probable formación sería con Emiliano Martínez: Montiel, Pezzella, Lisandro Martínez y Acuña; Guido Rodríguez y Lo Celso; Di María, Dybala o Gómez y Nicolás González o Ángel Correa; Lautaro Martínez.