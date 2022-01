Fútbol para amputados: “El Colo” quiere representar a Malagueño en el Mundial

“Me citaron para la Selección Nacional. El 28 de enero viajo a Buenos Aires, para entrenar en el Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo). Vamos a una prueba con otros tres compañeros de Córdoba. Por ahí cumplo el sueño que tuve desde siempre, busqué esta oportunidad y espero que se me dé”.

Rodrigo tiene 20 años y vive en Malagueño. A los 12 años y de manera fortuita tras una lesión en el fémur jugando a la pelota, los médicos le diagnosticaron un cáncer que implicó la amputación de su pierna izquierda.

“Yo tuve un problema de salud, fue jugando a la pelota. Tenía 12 años y me lesioné. Pero la pasión por el fútbol se mantuvo intacta, desde que salí del hospital lo primero que hice es agarrar una pelota y salir a la cancha”.

La referencia a su pueblo, el barrio, los amigos, es permanente durante la charla: “Los mismos amigos y compañeros con los que jugábamos me incluyeron para seguir jugando a la pelota, acá en Malagueño, así que siempre estaba en los equipos”.

Y a partir de ahí, la noticia de que había una Liga Nacional de Fútbol para Amputados, con “Los Teros” representando a Córdoba.

“Me integré a ‘Los Teros’, que representamos a Talleres, con la misma indumentaria… y yo soy de Belgrano (risas). El club nos apoya, nos presta ‘La Boutique’ para entrenar los sábados, además de que los lunes y jueves entrenamos en el Kempes. Nos proveen de camisetas. Jugamos en la Liga, con equipos de Corrientes, Santa Fe, Mendoza… en 2021 salimos sub campeones (torneo desarrollado en Córdoba, en noviembre); en la semi le ganamos 3 a 1 a ‘Cultural’ de Corrientes; pero perdimos la final con ‘Los Guerreros’ de Rosario, por penales; íbamos ganando 1 a 0 y en los últimos minutos metieron un gol y nos empataron”.

El sueño de pibe

Cuando recibió la citación de parte del Seleccionado Nacional de Fútbol para Amputados, “El Colo”, como lo conocen sus amigos, sintió que el sueño de “vestir la celeste y blanca” se hacía realidad. En pocos días deberá presentarse en el CENARD y entrena a destajo, todos los días, para llegar de la mejor forma y quedar en la lista del equipo que dirige el director técnico Marcelo Hereñú.

“Esto es un sueño, es algo que siempre quise. Estoy buscando de poder viajar, de no faltar. Más que todo me falta para comprarme el pasaje de vuelta. El carnet de discapacidad me sirvió solo para el viaje de ida, para el de vuelta lo debo pagar y no tengo”.

Rodrigo cuenta cómo el pueblo lo apoya y se movilizó para ayudarlo. En las redes sociales se hizo una campaña para reunir dinero. “Ayer salí de la pileta municipal y mucha gente me felicitaba. Todo el pueblo me manda mensajes en el Face o Instagram y está compartiendo”, dice orgulloso. En las redes se lo encuentra como Rodrigo Alejandro Martínez.

Y remata: “Si me pueden dar una mano estaría de diez, vestir la celeste y blanca es un sueño, quiero representar a Argentina y a mi pueblo Malagueño”.

El salto a “Los Teros”

El equipo de “Los Teros”, representa a Córdoba en la Liga Nacional de Fútbol para Amputados. Con el apoyo del Club Talleres, mantiene una rutina de entrenamientos tres días a la semana, en “La Boutique” de barrio Jardín y en el predio del estadio Mario Alberto Kempes.

“Cuando llegué al equipo, sentí cómo me sirvió la experiencia de jugar en el barrio. Lo único es que tuve que bajarme de las muletas y agarrar los bastones. Porque es la regla: son dos bastones que los hacés hacer, en las ortopedias, eso es lo que exige el fútbol para amputados”.

A Rodrigo le debieron amputar la pierna izquierda, “la derecha es la pierna que me quedó, siempre fui derecho”, cuenta.

Rumbo a Turquía 2022

El 28 de enero comienzan en el Cenard las prácticas de los preseleccionados para representar a la Argentina en dos instancias cruciales: las eliminatorias sudamericanas a desarrollarse en Barranquilla, Colombia, del 13 al 23 de marzo, con cuatro plazas en juego; y de superar ese paso, el Campeonato Mundial de Fútbol para Amputados, a celebrarse en Turquía, en octubre.

La Selección argentina de fútbol para amputados –que es conocida como “Los Rengos”- tiene una larga historia en los torneos internacionales. Es la actual subcampeona sudamericana y la mejor posición alcanzada en un Mundial fue el subcampeonato de 2010 en Argentina.

El fútbol para amputados tiene sus propias reglas: los equipos son de siete jugadores; se juega en dos tiempos de 25 minutos cada uno; a los arqueros les falta el miembro superior y a los jugadores de campo el miembro inferior. Juegan con bastones canadienses, los arqueros no pueden salir del área y los laterales se hacen con el pie.

