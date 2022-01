Colombia: Ingrid Betancourt lanzó su precandidatura presidencial

La colombiana Ingrid Betancourt anunció este martes su precandidatura a la Presidencia de Colombia por el partido Verde Oxígeno, miembro de la Coalición Centro Esperanza.

"Estoy aquí para terminar lo que empecé (...) vamos a transformar a Colombia desde nuestras entrañas. Vamos a aprender de nuevo a ser ciudadanos libres. Voy a trabajar de sol a sol para ser su presidenta", expresó Betancourt, quien como candidata presidencial en 2002 fue secuestrada por la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Betancourt, quien fue liberada en 2008 en medio de la operación militar "Jaque", aseguró que la opción de centro y con visión de mujer es la mejor para Colombia, en momentos en el que país sufre de graves problemas de violencia, hambre, contaminación del medio ambiente e inseguridad.

"Hoy yo vengo a reclamar los derechos de los 51 millones de colombianos que no encuentran justicia, porque vivimos en un sistema diseñado para garantizar la impunidad de los mafiosos. Estoy hablando del sistema de corrupción", advirtió.

"Yo quiero ser la presidenta de los colombianos para asegurarme de que la riqueza del país irá a los niños, jóvenes y adultos, a los que el sistema les quitó las posibilidades de todo lo que podían ser", subrayó.

Otros precandidatos que aspiran a llegar a la Presidencia representando a la coalición Centro Esperanza son Sergio Fajardo, Juan Manuel Galán, Jorge Enrique Robledo, Juan Fernando Cristo y Alejandro Gaviria.

Además, Betancourt tendrá que competir por la Presidencia con candidatos de otras coaliciones, entre los que se destacan el ex senador y ex candidato presidencial, Gustavo Petro, del Pacto Histórico, quien lidera la intención de voto en las principales encuestas, y Óscar Iván Zuluaga, aspirante único del oficialista Centro Democrático.

Por su parte, la alianza Equipo por Colombia tiene entre los políticos que aspiran a la Presidencia al ex alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa; al ex alcalde de Barranquilla, Alejandro Char; al ex alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y al ex senador David Barguil.

De forma independiente, el ex alcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández, también participa en la carrera hacia la Presidencia para los próximos cuatro años.

El próximo 13 de marzo, día de las elecciones legislativas en el país, los colombianos seleccionarán a los candidatos de cada coalición, quienes finalmente se enfrentarán el 29 de mayo en la primera vuelta de los comicios presidenciales.

Fuente: NA