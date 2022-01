Sortearon Primera Nacional: el fixture de Belgrano, Instituto y Estudiantes

Se sorteó el fixture de la Primera Nacional 2022 y los equipos cordobeses ya conocen sus rivales. El certamen, que arrancará el segundo fin de semana de febrero, contará con un total de 37 equipos, que se enfrentarán en una rueda, y brindará el primer ascenso al campeón de la temporada.

En la primera fecha Belgrano debuta como local en el estadio Julio César Villagra ante Atlético Rafaela;

Mientras que Instituto y Estudiantes de Río Cuarto animarán el duelo cordobés.

En el segundo capítulo, el equipo de Farré visitará a Santamarina de Tandil; mientras que los de Bovaglio serán locales de Alvarado de Mar del Plata. Por su parte, Estudiantes visitará a Agropecuario.

Belgrano e Instituto animarán el clásico cordobés en la Primera Nacional en la fecha 30° y volverán a verse las caras en la categoría luego de 11 años, de acuerdo al sorteo oficial de AFA.

Los equipos que finalicen en el segundo lugar y en el tercero se quedarán con un pasaje directo a las semifinales y del cuarto al décimosegundo se enfrentarán previamente hasta dicha instancia con una eliminación directa a partido único en la cancha del mejor ubicado en las posiciones.

El camino "Pirata":

Fecha 1 | Belgrano vs Atlético Rafaela

Fecha 2 | Santamarina vs Belgrano

Fecha 3 | Belgrano vs Estudiantes de Caseros

Fecha 4 | Atlanta vs Belgrano

Fecha 5 | Belgrano vs San Martín de San Juan

Fecha 6 | Chaco For Ever vs Belgrano

Fecha 7 | Belgrano vs San Telmo

Fecha 8 | Gimnasia de Mendoza vs Belgrano

Fecha 9 | Belgrano vs All Boys

Fecha 10 | Guemes vs Belgrano

Fecha 11 | Belgrano vs Riestra

Fecha 12 | LIBRE

Fecha 13 | Villa Dálmine vs Belgrano

Fecha 14 | Belgrano vs Almirante Brown

Fecha 15 | Gimnasia de Jujuy vs Belgrano

Fecha 16 | Belgrano vs Flandria

Fecha 17 | Temperley vs Belgrano

Fecha 18 | Belgrano vs Deportivo Morón

Fecha 19 | Deportivo Madryn vs Belgrano

Fecha 20 | Belgrano vs Estudiantes de Río Cuarto

Fecha 21 | Alvarado vs Belgrano

Fecha 22 | Belgrano vs Almagro

Fecha 23 | Nueva Chicago vs Belgrano

Fecha 24 | Belgrano vs Deportivo Maipú

Fecha 25 | Quilmes vs Belgrano

Fecha 26 | Belgrano vs Independiente Rivadavia

Fecha 27 | Ferro vs Belgrano

Fecha 28 | Belgrano vs Mitre

Fecha 29 | Sacachispas vs Belgrano

Fecha 30 | Belgrano vs Instituto

Fecha 31 | Agropecuario vs Belgrano

Fecha 32 | Belgrano vs Tristán Suárez

Fecha 33 | San Martín de Tucumán vs Belgrano

Fecha 34 | Belgrano vs Defensores de Belgrano

Fecha 35 | Brown de Adrogué vs Belgrano

Fecha 36 | Belgrano vs Chacarita

Fecha 37 | Brown de Puerto Madryn vs Belgrano

El camino "glorioso":

Fecha 1° Estudiantes de Río Cuarto (V)

Fecha 2° Alvarado (L)

Fecha 3° Almagro (V)

Fecha 4° Nueva Chicago (L)

Fecha 5° Dep. Maipú (V)

Fecha 6° Quilmes (L)

Fecha 7° Indep. Rivadavia (V)

Fecha 8° Ferro (L)

Fecha 9° Mitre SdE (V)

Fecha 10° Sacachispas (L)

Fecha 11° Libre

Fecha 12° Agropecuario (V)

Fecha 13° Tristán Suárez (L)

Fecha 14° San Martín T (V)

Fecha 15° Defensores de Belgrano (L)

Fecha 16° Brown de Adrogué (V)

Fecha 17° Chacarita (L)

Fecha 18° G. Brown Pto. Madryn (V)

Fecha 19° Atlético Rafaela (L)

Fecha 20° Santamarina (V)

Fecha 21° Estudiantes Caseros (L)

Fecha 22° Atlanta (V)

Fecha 23° San Martín SJ (L)

Fecha 24° Chaco For Ever (V)

Fecha 25° San Telmo (L)

Fecha 26° Gimnasia M (V)

Fecha 27° All Boys (L)

Fecha 28° Güemes S (V)

Fecha 29° Riestra (L)

Fecha 30° Belgrano (V)

Fecha 31° Villa Dálmine (L)

Fecha 32° Alte. Brown (V)

Fecha 33° Gimnasia J (L)

Fecha 34° Flandria (V)

Fecha 35° Temperley (L)

Fecha 36° Dep. Morón (V)

Fecha 37° Deportivo Madryn (L)