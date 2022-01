Cardona: “Estoy muy feliz de llegar a Racing, es la decisión correcta"

“Estoy muy feliz de llegar a Racing, es la decisión correcta y espero cumplir todos los objetivos del club”, dijo Edwin Cardona en sus primeras declaraciones al llegar a la Argentina para sumarse a la "Academia" de Avellaneda, que le compró el 50% del pase al Tijuana de México.

El colombiano se hará esta tarde la revisión médica, firmará contrato y mañana sería el primer entrenamiento bajo las órdenes de Fernando Gago.

"No lo veo como una revancha, mi paso por Boca fue positivo. Ahora es pasado y estoy viviendo el presente, que es Racing. Estoy muy contento de estar acá, es una nueva etapa y esperemos que se puedan lograr los objetivos como grupo".

Consultado por el desafío de Racing el crack colombiano declaró: "Me hablaron maravillas del club, hablé con varios compañeros, algunos me hablaron al Instagram. Con Gio Moreno tengo muy buena relación, estábamos en Colombia y nos reíamos mucho, a mí siempre me ilusionó por lo que me dijeron y por lo que se veía cuando estaba acá. Cuando íbamos a ese estadio se sentía la euforia, es lindo vivir el fútbol así. Es un gran club. Ahora aprovecharlo al máximo".