Ómicron en Córdoba: “La velocidad de aumento está disminuyendo”

“Vemos que la velocidad de aumento (de casos) está disminuyendo”, dijo la ministra de Salud, Carla Vizzotti, sobre Córdoba.

En diálogo con AM 750, la funcionaria habló sobre la circulación de la variante: “Lo que estamos siguiendo es la provincia de Córdoba que empezó primero con Ómicron. Tomó una medida de disminuir la circulación masiva, no generó ninguna recesión económica ni medida extrema sino por siete días disminuyó la circulación y los eventos masivos”.

De este modo, se mostró optimista sobre el comportamiento del virus en Córdoba y dijo que la “velocidad de aumento está disminuyendo”. Luego, se refirió a la situación del país: “En el país vamos a tener un numero alto, pero cuándo cada curva de cada provincia empiece a bajar va a ser una señal interesante. La gente se está vacunando más”.

Sobre las medidas, mencionó que “cada jurisdicción puede adoptar medidas de restricción de circulación por un periodo determinado como hizo Córdoba, pero eso dependerá de la situación epidemiológica de cada provincia”.

“Tomar una medida a nivel nacional es muy complicada por el nivel de heterogeneidad del país y por eso las medidas van a ser bien específicas según cada situación epidemiológica de cada jurisdicción y Nación la apoyará”, sumó.

También, Vizzotti destacó el aumento de la vacunación: “Con el aumento de contagios y ante el riesgo, la gente se está vacunando más y eso es importante. Muchos no se inocularon o no completaron el esquema porque pensaron que no había riesgo. Eso es otra cuestión, pero la vacuna está disponible”.