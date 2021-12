En su primer día como titular del Comité Nacional, Morales se reunió con Macri

El Gobernador de Jujuy visitó al ex Presidente este sábado por la mañana. Acordaron trabajar para mantener la unidad del espacio, “pese a todo”. Morales dijo que pedirá reunirse con Rodríguez Larreta.

Mauricio Macri y Gerardo Morales se reunieron este sábado en la casa del ex presidente.

Mauricio Macri y Gerardo Morales se reunieron este sábado en la casa del ex presidente. Foto: gentileza

El ex presidente de la Nación Mauricio Macri se reunió con el flamante titular de la Unión Cívica Radical (UCR) y mandatario de Jujuy, Gerardo Morales, y le pidió "mantener siempre la unidad", luego de las internas que se produjeron entre ese partido y el PRO luego de las últimas elecciones PASO.

"Hoy nos encontramos en mi casa con el gobernador Gerardo Morales. Lo felicité personalmente por la presidencia de la UCR. Hablamos del valor de mantener siempre la unidad, ante todo. Estamos convencidos de que a pesar del amargo presente, al país le aguarda un futuro esperanzador", indicó Macri en su cuenta de Twitter, en la que subió también una foto de ambos.

Hoy nos encontramos en mi casa con el gobernador Gerardo Morales. Lo felicité personalmente por la presidencia de la UCR. Hablamos del valor de mantener siempre la unidad, ante todo. Estamos convencidos que a pesar del amargo presente, al país le aguarda un futuro esperanzador. pic.twitter.com/lC6yvDy5dk — Mauricio Macri (@mauriciomacri) December 18, 2021

Por su parte, el ahora titular del radicalismo también subió a esa red social idéntica imagen y afirmó: "Tuvimos una excelente reunión con Mauricio Macri, con quien coincidimos en que es tiempo de poner toda la energía para fortalecer Juntos por el Cambio".

En su cuenta de Twitter también agregó: "Vamos a trabajar en un plan serio que tenga como premisa el desarrollo productivo y económico de todas las provincias argentinas".

Morales había remarcado este sábado por la mañana que se iba a reunir con el ex jefe de Estado porque lo consideraba "una figura indiscutible, de consulta, de diálogo". "A Mauricio lo llamé hace varias semanas y le dije ´cuando llegue a la presidencia del partido quiero hablar con vos´", sostuvo el gobernador de Jujuy momentos antes del encuentro en declaraciones radiales.

Luego de varias tensiones y hasta de algunos cruces, Morales llegó a un acuerdo con el sector "renovador" del radicalismo, que conduce Martín Lousteau, y conducirá el partido hasta el 2023 en reemplazo de Alfredo Cornejo. La Vicepresidencia primera quedó para la bonaerense María Luisa Storani, mientras que el senador Lousteau es vicepresidente segundo y Sergio "Checho" Flinta, el secretario General.

Morales, también anticipó que hablará con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, "para dejar en claro algunas cositas", ya que rechazó la idea de que les "quieran meter en la bolsa cuanto radical pase por la calle".

"Con Horacio tengo buen diálogo, pero tenemos que dejar en claro algunas cositas hacia adentro. No quiero seguir insistiendo con algunos reclamos que le hago. No me gusta mucho que nos caminen en el patio trasero y nos quieran meter en la bolsa cuanto radical pase por la calle", remarcó Morales.

En ese sentido, evitó dar nombres pero precisó que "tiene que haber una relación de vínculo, de respeto", algo que recibió de parte del propio "Mauricio Macri, de Patricia Bullrich, de (Elisa) Lilita Carrió".

"Vamos a hablar eso y nos vamos a poner de acuerdo. No quiero profundizar esos temas, porque pasan a ser diferencias secundarias frente a los desafíos que tenemos y que la gente espera de nosotros", agregó el presidente del radicalismo en declaraciones radiales.

Fuente: Noticias Argentinas