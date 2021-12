La Argentina se debate entre el progresismo y el neoliberalismo

Especial para La Nueva Mañana

EN EL DÍA DE LA DEMOCRACIA Y LOS DOS AÑOS DE ALBERTO FERNÁNDEZ

El 10 de diciembre no es un día cualquiera para la Argentina, se celebra la vigencia de la democracia desde 1983 que coincide con los dos primeros años del mandato de Alberto Fernández y el Día Internacional de los Derechos Humanos.

El Gobierno lo festeja con la entrega de los premios Azucena Villaflor, reconocimiento anual que instituyó Néstor Kirchner en 2003 para reconocer a ciudadanas, ciudadanos y entidades destacadas por su trayectoria cívica en defensa de los derechos humanos, que fue discontinuado por Macri durante su paso por la Casa Rosada, y con una convocatoria a toda la sociedad para participar de un “festival ciudadano” en la Plaza de Mayo con diversas bandas musicales y los discursos del presidente Alberto Fernández y de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con los expresidente de Brasil, José Ignacio “Lula” Da Silva y de Uruguay, José “Pepe” Mujica, entre los invitados especiales.

Sin embargo, como contracara de los festejos y celebraciones conviene analizar con la frialdad y la objetividad de los números publicados en los portales El Cohete a la Luna y sobre la deuda en 90 Líneas. El proceso económico y social que vivió el país durante el gobierno de Juntos por el Cambio, que marcó la continuidad y profundización de los modelos ultraliberales que instauró la última dictadura civica militar y siguió el menemismo y la primera Alianza que condujo De la Rúa a la catástrofe en el año 2001, en comparación con el período kirchnerista y el actual del Frente de Todos.

No podemos incluir en el análisis económico y social el período de Raúl Alfonsín porque no solo recibió un país devastado por la dictadura sino que además sufrió el desgaste del poder real de los medios y de grupos económicos que lo hizo sucumbir con un golpe de mercado en 1989. Tampoco el resultado de los gobiernos de la segunda década infame de los años 90 porque terminaron con la peor crisis que recuerda la historia de nuestro país.

En 2021 comenzó la recuperación en algunas ramas, fundamentalmente en la industria, que no sólo recupera lo perdido en la pandemia sino superando incluso los números del macrismo producto del crecimiento económico que se estima en un 10% para este año.

Empleo

En el gráfico de evolución de puestos de trabajo registrado por rama de actividad entre 2003 y 2021 se observa un crecimiento exponencial en todas las actividades económicas durante los 4 años del gobierno de Néstor

Kirchner entre 2003 y 2007.

También que el crecimiento sostenido del empleo se mantuvo en el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner hasta el 2011 y con menor intensidad se sostuvo hasta el final de su segundo período hasta el año 2015.

En tanto, se nota con claridad la caída en todas las actividades industriales del país al final del gobierno de Mauricio Macri en 2019 y la profundización de esa caída en 2020 como consecuencia de la pandemia mundial del coronavirus.

Queda claro que no hubo “viento de cola” en el crecimiento del empleo durante el kirchnerismo y en la recuperación que promueve el actual gobierno, ni que “pasaron cosas” durante el macrismo para justificar la caída de los puestos de trabajo, tal cual sucedió durante el menemismo y la Alianza, sino que habla a las claras de procesos de crecimiento y decrecimiento planificados.

Salarios

En el cuadro de los salarios promedios medidos en dólares por rama de actividad también se puede apreciar la fuerte mejoría entre 2003 y 2015.

De esta manera se observa que los salarios medidos en dólares prácticamente se duplicaron en el período de gobierno de Néstor Kirchner entre 2003 y 2007 y más que se triplicó el Salario Mínimo Vital y Móvil que representa la remuneración testigo que rige para las actividades laborales en el país.

No obstante, el mayor apogeo de una más equitativa distribución del ingreso en la Argentina se dio durante los dos gobiernos de Cristina Kirchner como lo demuestran los niveles de ingresos al final de su mandato en 2015. Además, ese año el salario mínimo en Argentina a 546 dólares siendo el mayor de Sudamérica.

Sin embargo, otra vez como producto del modelo económico especulativo que aplicó Cambiemos y que produjo un industricidio en el país como vimos en el cuadro anterior, al final de su mandato en 2019 se ve con claridad cómo se redujeron a la mitad las remuneraciones salariales, igual que el salario mínimo.

En tanto, mientras que por estos días se vuelven a recuperar los salarios se está dirimiendo si el crecimiento se lo quedan unos pocos a través del aumento de los precios o se reparte entre todos.

El mayor apogeo de una más equitativa distribución del ingreso en la Argentina se dio durante los dos gobiernos de Cristina Kirchner como lo demuestran los niveles de ingresos al final de su mandato en 2015.

La deuda

Construir lleva tiempo y esfuerzo y destruir poco y nada. Con la deuda externa impagable que contrajo el gobierno de Macri el país fue víctima otra vez,v como al final de la dictadura y en el 2001, de una gran estafa que condiciona su independencia económica.

Después de que el gobierno de Néstor Kirchner se deshizo del Fondo Monetario Internacional cancelando la deuda que el país mantenía con este organismo, generó con el canje de la deuda en el 2005 la mayor quita de deuda de la historia y el proceso de desendeudamiento del país.

Mientras que, como puede observarse en el gráfico 1 de Deuda Pública Bruta Nacional por moneda el mayor mérito de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner fue no solo haber reducido la deuda del país en dólares, sino haberla reducido en relación al Producto Bruto Interno (PBI todo lo que produce el país en un año). Sin embargo, Macri regresó al país a las garras del Fondo Monetario con todo lo que significa para la vida cotidiana de la sociedad, y no sólo acrecentó la deuda en dólares a términos impagables sino que embargó a la Argentina que debe casi todo su presupuesto anual.

El gobierno de Alberto Fernández negocia contrarreloj un acuerdo con el FMI para que la deuda insustentable que dejó el macrismo no caiga pesadamente sobre nuestras espaldas.

