Denunció que fue secuestrada y violada por su pareja durante cuatro días

Una mujer de 34 años denunció que fue secuestrada por su pareja durante cuatro días, en su casa ubicada en barrio Ameghino Norte de la ciudad de Córdoba.

Desde el domingo vivió un horror vinculado a un nuevo caso de violencia de género. Fue privada de su libertad, sufrió reiterados abusos sexuales, amenazas y golpes por parte del hombre de 35 años.

“Dios me salvó de todo lo que viví estos días (...) Nos tuvo así desde el domingo hasta ayer. Me cortó el pelo, me hizo tener relaciones con él y yo no quería. Me daba de comer sobras como un perro y me pegaba con un cinto en el cuerpo para que limpiara todo el día ”, sostuvo la mujer en diálogo con El Doce TV. Junto a ella se encontraba su pequeña hija de un año y medio.

Vecinos del lugar resguardaron a la mujer, luego de que pudiera escapar del lugar tras un descuido de su agresor. El hombre huyó con la pequeña. Sin embargo, lograron capturarlo durante su huida.

El hombre se encuentra detenido y cuenta con antecedentes por violación de domicilio en 2005.

“Hace mucho tiempo que vengo soportando todo tipo de golpes, pero nunca lo había denunciado por miedo a que nos hiciera algo”, denunció la mujer.

Si sos víctima de violencia de género o conocés a alguien que necesite ayuda, comunicate a la línea nacional y gratuita 144, que funciona todos los días del año, las 24 horas. También podés dirigirte al Polo Integral de la Mujer (teléfono 0800 888 9898, Entre Ríos 680, Córdoba Capital).