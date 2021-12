Austin llamó a la construcción acuerdos para revertir el deterioro educativo

La diputada nacional Brenda Austin (UCR Córdoba) advirtió que los resultados de las evaluaciones educativas en nuestro país “no deberían sorprender”, ya que la situación en todo el sistema es “dramática”, y volvió a proponer la construcción de un acuerdo nacional a largo plazo para revertir este deterioro.

“Hoy se medirá en todo el país el aprendizaje durante la pandemia, un tiempo sin presencialidad y con las escuelas cerradas. Los resultados recién estarán en 2022 pero no pueden sorprendernos. La educación argentina está en su peor crisis y debemos actuar ya. No podemos seguir demorando este debate”, señaló la diputada.

Austin es impulsora del proyecto de ley para crear un “Pacto Educativo Intergeneracional” con metas a largo plazo para superar la crisis que afecta a millones de niños, niñas y adolescentes en todo el país a partir del impacto que produjo el cierre de las escuelas por la pandemia. La propuesta declara la emergencia educativa en todos los niveles y modalidades hasta 2030 y pide considerar a la educación como actividad esencial. Una de las bases del Pacto Educativo es el aumento de la inversión en el área hasta alcanzar el uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) adicional a lo ya establecido en la ley 26.075 de Financiamiento Educativo.

“Los resultados de las evaluaciones regionales de UNESCO son un insumo importante para dimensionar la gravedad del problema que enfrenta la Argentina. Hace ya mucho tiempo los datos vienen mostrando un deterioro en los indicadores. La pregunta que debemos hacernos es cuánto estamos dispuestos a cambiar para torcer esa curva definitivamente. La respuesta requiere acciones multinivel, financiamiento asociado a metas, discusión sobre formación docente y sobre todo poner en agenda el impacto de la desigualdad”, remarcó.

Austin, exsecretaria de Educación de Córdoba, señaló en este sentido que la Argentina “tiene una varianza de rendimiento de las más grandes de la región”, ya que “conviven resultados de primer mundo con otros demoledores” y propuso: “Hay que ensayar iniciativas profundas que respeten el federalismo y la multiplicidad de actores, pero que piensen en un mismo país”.

“Es claro que los resultados de las Pruebas Aprender 2021 serán desoladores. ¿Qué podemos hacer para revertir estos indicadores? ¿Cuánto de lo que hay que hacer ponemos a salvo de la grieta? El futuro será el resultado de nuestro presente educativo. No es magia. Si no hacemos algo como país, y pronto, lo que viene no será mejor. No amputemos por impericia el futuro del país”, completó.

