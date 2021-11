Luis Juez: “El triunfo del 14 deber ser el punto de partida para el país”

El candidato a senador por Juntos por el Cambio, Luis Juez, realizó este lunes una gira por el departamento Unión.

“El triunfo del 14 deber ser el punto de partida para un nuevo proyecto de país. No nos sobra nada. Necesitamos buscar las mejores mujeres, los mejores hombres para lo que se viene. Porque aún cuando ganemos arrolladoramente como creo que va a suceder el 14 a la noche todavía van a quedar 24 meses e insisto con este concepto: la gente no puede hacerse la ilusión de que el 15 cambia el país. Ese día, y no es poca cosa se los aseguro, le vamos a poner un freno al kirchnerismo pero el país va a empezar a cambiar el 10 de diciembre del 2023 si construimos un espacio que nos permita recuperar el poder”, detalló.

En su visita a Bell Ville, remarcó: “Cómo transitamos los próximos 24 meses, cómo nos convertimos en una alternativa política va a depender de nuestra inteligencia, nuestra capacidad y la sabiduría de todos los dirigentes. Para eso primero hay que consolidar un triunfo y es importante no dormirnos creyendo que tenemos ganada la elección porque donde no tengamos fiscales la vamos a pasar mal. Están desesperados".

Como parte de su gira, el candidato se reunió con vecinos y dirigentes de la zona. También, junto al intendente Carlos Briner mantuvo una reunión junto en la Sociedad Rural donde reitero el apoyo de Juntos por el Cambio al sector.