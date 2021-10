El "Luifa" Artime y una contundente frase: "Esto no es para cagones"

El presidente de Belgrano, Luis Fabián Artime, quedó en el ojo de la tormenta tras la derrota del "Pirata" ante Temperley que lo deja casi sin chances de ascenso a tres fechas del final de la Primera Nacional.

El "Luifa" se hizo cargo y fue optimista. "Se puso bravo y faltan 9 puntos. Aún el campeonato no termina. No me vuelvo loco, fui jugador de fútbol, estuve en muchas y peores situaciones. Entré al vestuario, con aliento, y le vamos a seguir metiendo: esto no es para cagones y yo no soy cagón", dijo el directivo en declaraciones a Cadena 3.

Además, sostuvo: "El fútbol es así, nos equivocamos y pagamos caro. Esto es trabajo. Lo entiendo al hincha de Belgrano, estoy en llamas como todos, pero tengo que transmitir la tranquilidad. Quedan tres partidos más difíciles, pero no imposibles. Belgrano está acostumbrado a acciones así. El domingo tenemos otra revancha", agregó.