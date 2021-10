Alberto Fernández que "honrará el mandato" que le dieron los argentinos

"Voy a cumplir y voy a honrar el mandato que los argentinos me dieron. Lo voy a hacer en la revancha, en el tiempo de descuento, en los dos años que nos quedan", enfatizó el mandatario nacional.

El presidente Alberto Fernández afirmó este martes que va a "honrar el mandato que los argentinos" en "el tiempo de descuento" que le queda de gestión hasta 2023, y prometió poner "toda la garra" para cumplir con las promesas de campaña.

"Voy a cumplir y voy a honrar el mandato que los argentinos me dieron. Lo voy a hacer en la revancha, en el tiempo de descuento, en los dos años que nos quedan", enfatizó Fernández.

Tras participar de la reunión de Gabinete Federal en la ciudad chubutense de Comodoro Rivadavia, el Presidente precisó: "Sabemos que en los primeros dos (años) lamentablemente tuvimos que cambiar las prioridades por la pandemia".

Me alegra haber compartido un acto del @FrenteDeTodos junto a las y los chubutenses.



En este tiempo que viene, tenemos el deber de cambiar la realidad desigual que vivimos por una que abrace a todas y todos. Ratifiqué mi compromiso con seguir trabajando hacia ello. pic.twitter.com/ehBdgB8LNI — Alberto Fernández (@alferdez) October 19, 2021

"Tenemos que ver de qué manera sacamos a la Argentina de un tiempo de postergación que fueron los cuatro años que precedieron a nuestro gobierno, y de un tiempo muy ingrato que nos tocó vivir a nosotros y toda la humanidad", resaltó.

En ese marco, el jefe de Estado puntualizó: "Siento que estamos en el día 100. Ahora sí podemos hacer todo aquello que nos comprometimos a hacer".

"Le prometo a cada chubutense que vamos a poner toda la garra para que los dos años que vienen podamos hacer lo que nos comprometimos a hacer en cuatro, y que durante dos la pandemia nos impidió", agregó.

Durante un acto de campaña junto con el primera candidato a senador por Chubut del Frente de Todos, Carlos Linares, Fernández precisó: "Tenemos el deber ético de no dejar que se vuelva a repetir el mundo que existió hasta la pandemia, porque ese mundo lo único que dejó en evidencia es la desigualdad".

"La mejor Argentina fue la que dio derechos. Cuando me vienen a decir que la solución es que no paguen indemnización los que despiden a los que trabajan... Ni loco. A esa idea no", subrayó.



Fuente: NA.