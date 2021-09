'Pomu' Sánchez: "Vamos pasito a pasito"

Las "Piratas" golearon a Trocha, de Mercedes, y alcanzaron la cima de la tabla de posiciones de la Primera C femenina de AFA.

Tres partidos: tres goleadas. A paso firme se produce la presentación de Belgrano en el fútbol femenino de AFA.

Las dirigidas por Daniela Díaz superaron por 8-0 a Trocha en Mercedes, por la tercera fecha de la Primera C, con goles de Romina "Papa" Gómez, Pilar Casas, Ari Reche, Sabrina Maldonado, Mayra Acevedo, Flor Ceballos, Maira Aguirre y Mariana "Pomu" Sánchez.

La marcadora central, autora de uno de los goles de las "Piratas" y una de las figuras del partido, Maira Aguirre, consideró al término del partido: "Nos costó entrar en juego, estábamos imprecisas y había bastantes lombotes en el terreno. No se quién fue la figura, las figuras son las pequeñitas que tienen técnicas, yo traté de ayudar. ¿El gol? Fue una pelota parada, me quedó la pelota y me quedó a mí, fue sin querer claramente".

Por su parte, Sánchez, también de buen humor, dijo: "Vamos pasito a pasito. Es lindo poder hacer muchos goles, viajar, compartir y seguir construyendo la unión del equipo. Hice un gol yo, espero que no llueva".