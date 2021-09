Talleres busca mantener la punta en soledad ante Rosario Central

Talleres, único líder del torneo de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), recibe este sábado a las 15.45 a Rosario Central en el estadio Mario Kempes, por la 13ra. fecha del torneo. El partido será arbitrado por Néstor Pitana y televisado por la TV Pública.

Los dirigidos por el uruguayo Alexander Medina gozan de un gran presente, vienen de ganarle en Avellaneda a Racing (2-1), y comandan la tabla de posiciones con 26 puntos, producto de ocho triunfos, dos empates y dos derrotas en las 12 fechas que se llevan disputadas, además de contar con una racha de nueve juegos sin derrotas.

La "T" es seguido de cerca por River Plate (24), que enfrentará a Central Córdoba en Santiago del Estero; Lanús (23), que jugará ante Arsenal en Sarandí; y Estudiantes de La Plata (23), que recibirá esta noche a Platense.

La intensidad que propone el conjunto del "Cacique" Medina en su juego lo convirtió en un rival de cuidado para los demás equipos, con una solidez defensiva que comienza con un seguro arquero como Guido Herrera, y se respalda con la solidez en el medio que aportan Juan Ignacio Méndez y Rodrigo Villagra.

En ataque muestra variantes interesantes con jugadores muy dinámicos, entre los que se destaca Carlos Auzqui, y también Diego Valoyes y Michael Santos, quienes aportan la cuota de vértigo que complica a los rivales.

El propio Cristian "Kily" González, DT de Rosario Central, destacó que Talleres "es uno de los mejores equipos del campeonato, no sólo por lo que dice la tabla sino por la intensidad de su juego vertical”.

Sin la posibilidad de contar con el enganche Héctor Fértoli (suspendido), quien llegó esta temporada al club y aporta buen juego y manejo, Medina optaría por colocar en su lugar a Ángelo Martino, quien fue titular en una buena cantidad de partidos aunque jugando tirado por la banda izquierda.

El ingreso de Martino por Fértoli sería entonces el único cambio para encarar el difícil compromiso ante el ‘Canalla’, en el que tiene la responsabilidad de ganar para mantenerse como único líder sin depender de otros resultados.

Por el lado del equipo Rosarino, no se daría aún la vuelta del talentoso Emiliano Vecchio, quien no estuvo la fecha pasada en la victoria ante San Lorenzo por estar suspendido, ya que ahora padece un esguince de tobillo y no está totalmente recuperado de una lesión muscular.

Central llega a Córdoba tras dos triunfos en fila (Banfield y San Lorenzo) y aspira a seguir sumando para escalar en la tabla, en la que se ubica en la undécima colocación con 16 puntos en un certamen en el que tuvo un flojo comienzo y que luego encaminó con mejores resultados en las últimas fechas.

El "Canalla" no podrá contar con los lesionados Gastón Ávila y Lucas Gamba, ni tampoco con el venelozano Michael Covea, quien dio positivo de coronavirus, todos futbolistas que estuvieron desde el inicio en el triunfo por 1-0 ante San Lorenzo el último lunes.

También quedó aislado el defensor Ricardo Garay, por ser contacto estrecho, y no podrá estar en Córdoba.

Posibles formaciones:

Talleres: Guido Herrera; Julián Malatini, Nahuel Tenaglia, Rafael Pérez y Enzo Díaz; Juan Ignacio Méndez, Rodrigo Villagra y Ángelo Martino; Diego Valoyes, Carlos Auzqui y Michael Santos. DT: Alexander Medina.

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Nicolás Ferreyra y Lautaro Blanco; Diego Zabala, Emmanuel Ojeda, Francesco Lo Celso y Luciano Ferreyra; Alan Marinelli y Marco Ruben. DT: Cristian González.

Árbitro: Néstor Pitana

Cancha: Estadio Mario Kempes

Hora: 15.45

TV: TV Pública.

Fuente: Télam

Noticias relacionadas: