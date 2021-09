Torres hizo el primer gol de la historia del fútbol femenino de la Liga de Río Tercero

El domingo pasado se vivió una jornada histórica para los departamentos Tercero Arriba y Calamuchita. Es que se celebró la primera fecha del primer torneo de fútbol femenino organizado por la Liga Regional Riotercerense de Fútbol.

El acto inaugural fue en la localidad de Despeñaderos, donde estuvieron presentes Claudia Martínez, ministra de la Mujer del gobierno provincial, la intendenta Carolina Basualdo y el presidente de la Liga, Néstor Beltrame.

Sin embargo, el primer partido oficial de este histórico 19 de septiembre se llevó a cabo en Santa Rosa de Calamuchita; y lo celebraron Deportivo Villa del Dique y Fitz Simon “B”, de Embalse.

La emoción de este logro para todas las mujeres futbolistas de la zona, que estuvieron esperando por años este torneo, tuvo su pico al minuto de juego. Micaela Torres, mediocampista y capitana del elenco embalseño, marcó el primer gol de la Liga.

Posteriormente Fitz Simon ganó 6-0 y cuando Torres salió del terreno de juego le contaron que había hecho historia. Entonces, el corazón latió más fuerte de lo habitual y se le llenaron los ojos de lágrimas. Había esperado mucho este día y sin darse cuenta estaba escribiendo las primeras páginas de un libro que será recordado por muchos años. Pero, ¿quién es Micaela Torres, la autora de los dos primeros goles históricos?

Micaela es embalseña, tiene 21 años, nació el 22 de junio de 2000. Comenzó a jugar a la pelota en su barrio Los Chañares, porque su mamá también jugaba. Ya de más adolescente comenzó a jugar al hockey sobre césped en el club Fitz Simon. Pero hace unos meses se abrió en la institución calamuchitana la convocatoria para armar el plantel de fútbol femenino, ya que se avecinaba este certamen. Fue de tal magnitud la convocatoria que hubo 50 jugadoras que se presentaron y se decidió armar dos equipos. Torres se sumó y forma parte del Fitz Simon “B”.

“Con 12 años me largué a jugar en un equipo de barrio en donde mi mamá también participaba. Practicaba muy poco por mi edad y mi físico. Pasando los años me hice de amigas y ya conociendo mi posición, participamos en muchos campeonatos y siempre quisimos jugar para un club. Somos un grupo hermoso que hoy lo comparto con ellas en Fitz Simon”, le narró la jugadora a LA NUEVA MAÑANA.

Torres, además de jugar al fútbol y al hockey, es azafata recibida. Aunque por el coronavirus aún no ha podido ejercer su profesión.

Sin embargo, tiene sueños de fútbol. “Siempre jugué de delantera y estoy siendo probada ahora como volante por derecha... Me gustaría llegar más alto con el fútbol”, expresó.

Volar. Volar alto. Volar. - ¿Qué sentiste cuando supieste que habías hecho el primer gol oficial de la historia del fútbol femenino de la Liga de Río Tercero?

- Recién cuando salí de la cancha me enteré que fue el primer gol de la historia en la liga y me emocioné un montón. Se me llenaron los ojos de lágrimas, ya que esto es muy nuevo. Espere un montón el día del partido, estaba con muchas ansias y ganas de jugarlo.

- ¿Cómo fue ese gol, te animás a narrarlo?

- A los minutitos que empieza a rodar la pelota, una de mis compañeras tira un centro y muy tranquila en el área salto a cabecear e hice el gol. Y a los pocos minutos del primer gol, tiran otro centro y fue el segundo también de cabeza. A ese sí lo grite con muchas ganas.

RESULTADOS

La zona serrana se completó con Sportivo La Cruz 1- Social y Deportivo de Villa General Belgrano 0 y Deportivo Italiano de Santa Rosa 1-Argentino Colonial de Los Cóndores 1.

En tanto, por la zona llano, se dieron estos resultados: Atlético Ascasubi 6-Sportivo Almada 0, Deportivo Independiente 3- U.D.C.I.S.A. de San Agustín 0, Juventud Alianza 1- Atlético Independiente 0.