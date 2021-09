Covid-19: Cómo sigue el Operativo Identificar y la vacunación en los barrios

El Ministerio de Salud continuará este martes con el Operativo Identificar y la campaña de vacunación contra el Covid-19 que se realizan de manera conjunta en distintos barrios de la capital cordobesa.

Los operativos Identificar consisten en la búsqueda activa de casos sospechosos de Covid-19, así como de contactos estrechos y asintomáticos en sectores específicos definidos por criterios epidemiológicos.

A los puestos asignados también podrán acercarse las personas que presenten inconvenientes para realizar la inscripción de la vacuna contra el coronavirus, para recibir el asesoramiento correspondiente.

Además, se completarán esquemas con segundas dosis de Sinopharm a personas que hayan recibido su primera dosis de la misma vacuna con al menos un periodo de 21 días.

En este caso, se remarca que se vacunarán a personas que tengan colocadas vacunas Sinopharm como primeras dosis, ya que no hay evidencia de la eficacia y seguridad de la combinación de esta vacuna con otras.

También continúa la inmunización con Cansino a personas mayores de 18 años que presenten mayores dificultades para el acceso a la vacunación; con Moderna a personas de 12 a 17 años con comorbilidades.

Asimismo, se sigue notificando a personas de 17 años sin comorbilidades para recibir la vacuna, que se hayan registrado previamente de manera voluntaria en el sitio web vacunacioncovid19.cba.gov.ar.

En este sentido, quienes deseen vacunarse y no se hayan registrado, deben hacerlo en la mencionada web y sin necesidad de contar con Ciudadano Digital (CiDi).

Este martes , el operativo continuará de 14 a 18, en los siguientes lugares:

B° RIVADAVIA – Club Atlético Escuela Presidente Roca (Gorriti esquina Asturias) https://goo.gl/maps/vKMsmgX3fiaFApqR8

B° LOS NARANJOS / ALTO ALBERDI – Club Santa Elena (Velez 640) https://goo.gl/maps/xVNJB7GxdyZ3zoveA

B° LA LONJA – Cancha de Fútbol (Manuel Baigorria & Cunin) https://goo.gl/maps/wVormm4rmHEkYeg37

B° ESCOBAR – Polideportivo Ombú (Juan Crisóstomo Lafinur 2579) https://goo.gl/maps/YVEVVivC7Wp6qFcf9

Además, se vacunará con Moderna a personas de 12 a 17 años que presenten comorbilidades y se continúa inmunizando con segundas dosis de Sinopharm en los siguientes Centros de atención primaria de la provincia (CAPS), de 10 a 14 horas:

Ciudad Evita

Parque de las Rosas

Ferreyra

Villa Angelelli

General Savio

Zepa

Villa Retiro

El Chingolo

Ciudad de Mis Sueños

Juan Pablo II

Puntos fijos

Al mismo tiempo, las personas mayores de 18 años que no han recibido la primera dosis de la vacuna contra el Covid-19 y deseen vacunarse de manera voluntaria, podrán presentarse de modo espontáneo y sin turno previo.

A su vez, aquellas que perdieron su turno para colocarse la segunda dosis, pueden asistir también de manera espontánea para completar su esquema de inmunización con ambas dosis.

Embarazadas y puérperas hasta 45 días, también podrán asistir de manera espontánea a recibir la segunda dosis (sin necesidad de esperar turno de citación) siempre que haya transcurrido el plazo mínimo de intervalo entre la primera y segunda dosis, conforme lo fijó la autoridad sanitaria de acuerdo a la vacuna colocada.

Todos estos grupos poblacionales deben asistir en Córdoba Capital a los centros de vacunación Sheraton y Orfeo, y en el interior provincial se deberá asistir al vacunatorio habitual para su coordinación.

Vacunación a personas de 17 años sin comorbilidades



Se sigue notificando a personas de 17 años sin comorbilidades para recibir la vacuna, que se hayan registrado previamente de manera voluntaria en el sitio web vacunacioncovid19.cba.gov.ar.

De esta manera, el Ministerio notificará el día, hora y lugar de vacunación, iniciando la convocatoria con aquellos jóvenes de 17 años que tengan mayor antigüedad de inscripción en el sitio web. En este sentido es importante reiterar que no se debe asistir a los vacunatorios sin turno, ya que las personas de este grupo etario que no lo acrediten no serán vacunadas.

Cabe mencionar que sobre este grupo poblacional se vacunará con dosis de Moderna y Pfizer. En Capital, la campaña de vacunación continuará mañana en los puntos habilitados: Sheraton y Orfeo.

