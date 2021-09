Enzo Díaz, la posible transferencia y las ganas de un título con Talleres

El lateral izquierdo Enzo Díaz, héroe en Avellaneda con su golazo para el triunfo de Talleres ante Racing Club, manifestó emoción por la posibilidad de ser transferido aunque primero le gustaría lograr un título con la entidad albiazul.

"Sí lo llaman al presidente (Andrés Fassi) tendrá que atender, ja. Pero lo que sí, primero quiero cumplir los objetivos, ganar algo con este Club. Quiero ser campeón con esta camiseta", contó en radio Impacto, en el programa "Futbolémico".

"Vamos a pelear las dos cosas, como tiene que hacer esta institución. Tenemos todos los jugadores al 100%, si es así, tendremos recambio", agregó en ese sentido el ex Agropecuario.

Con respecto al estilo de juego de Talleres, comentó: "En este torneo, cuando tuvimos que cerrar los partidos y tirar la pelota a La Quiaca la tiramos, cuando tuvimos que pegar, pegamos. Cada partido que pasa nos ilusiona para el que viene, ahora se viene un gran rival en casa y queremos cumplir".

#Nota - Enzo Díaz, defensor de #Talleres!



👉https://t.co/lMtcPD7oRR



🎙️"Si a Fassi lo llaman por una transferencia tiene que atender, ja. Pero antes quiero ser campeón con esta camiseta". pic.twitter.com/iOIwu0Uk0r — Futbolemico (@futbolemicok) September 20, 2021

Díaz a su vez se permitió opinar del partido y las polémicas en Avellaneda: "Loustau me dice que agarro a Darío, nunca me cobraron un penal por esto. Son decisiones que te marcan un partido y a uno lo fastidia. El árbitro tomó decisiones incorrectas, estábamos fastidiados. En el penal a mi me agarran del cuello pero también es virtud del otro jugador".

Sobre su juego y el del equipo, Díaz comentó: "Cuando teníamos un hombre de más jugamos con mucha gente detrás del balón, tendría que haber sido al revés. En todas las canchas demostramos que la idea es la misma, ir a ganar. En mi caso particular, tTengo la libertad de ir al ataque, me está tocando convertir seguido. Estoy contento por mi y por el equipo".

En cuanto a su gol, describió: "En el gol le quería pegar más arriba, lo importante es que entró y seguimos arriba. Nos ilusionamos cada vez más. Por suerte vengo convirtiendo, estamos muy contentos, es un gran grupo el que tenemos".