En otra jornada de tensiones políticas, el blue volvió a subir y cotizó a $186

En un mercado con pocas operaciones, el dólar blue subió nuevamente y fue ofrecido a $186 para la venta, durante una jornada en la que continuaron las tensiones en el Gobierno y la brecha cambiaria rozó el 90 por ciento.

Se trató del tercer aumento consecutivo del tipo de cambio paralelo, que al mediodía había llegado a trepar a $187.Con el correr de las horas, la moneda norteamericana en las "cuevas" recortó la ganancia para cerrar con un aumento equivalente a $1.

Así, en tres jornadas, el billete en el circuito financiero informal acumuló un incremento de $3,50, en medio de la incertidumbre y la tensión en el ámbito político. Tras los últimos movimientos, se vuelve a acercar al pico de 2021, de $187,50, registrado el jueves pasado.

A pesar de los aumentos, todavía se mantiene alejado del máximo histórico de $195 al que llegó en octubre pasado, en plena crisis cambiaria. Durante este jueves, algunos de los operadores del mercado informal decidieron suspender la venta de divisas por la inquietud generada en los mercados frente a la ola de renuncias en el Gobierno.

De ese modo, analistas esperan que la presión para dolarizar carteras incremente mientras continúe la crisis en Casa Rosada. En medio de las tensiones, el Ministerio de Economía presentó el Presupuesto 2022, otra de las cuestiones seguidas de cerca por el mercado.

Según el proyecto, en 2022, la economía crecerá 4%, la inflación alcanzará al 33% y el dólar se ubicará en $131,10. La iniciativa también contempla que el déficit fiscal rondará el 3,5% del PBI, el consumo privado crecerá 4,6% y la inversión, 3,1%.

En ese escenario, la brecha cambiaria creció nuevamente y quedó al borde del 90%, al llegar a 89,2%. En el segmento mayorista el dólar ganó cinco centavos y se ubicó en $98,30, mientras que el Banco Central finalizó su balance diario con un resultado neutro.

La autoridad monetaria cortó con la seguidilla de compras y en septiembre las ventas se recortaron a US$ 427 millones frente a los más de US$ 1.000 millones que se habían vendido en once jornadas del mes.

Las reservas del Banco Central finalizaron en US$ 45.525 millones, de acuerdo con datos oficiales, lo que representó una disminución de US$ 156 millones respecto del día anterior.

En tanto, el MEP, que se adquiere a través de la bolsa porteña mediante la compra y venta de bonos, operó con una leve tendencia alcista, a $172,32.

El contado con liquidación, similar al dólar bolsa, pero para sacar divisas del país cotizó en alza y llegó a $172,45. Por su parte, el dólar minorista fue ofrecido a un promedio de $97,551 para la punta compradora y a $103,579 para la vendedora operó a $170,98.

Fuente: NA