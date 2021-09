Trabajadores de la salud realizarán un paro y un abrazo solidario al Neuro

Trabajadores y trabajadoras de la salud anunciaron un paro y un abrazo solidario al Hospital Neuropsiquiátrico. La medida, según informaron, se debe a la grave situación que atraviesa el sistema de salud provincial y los dispositivos de salud mental.

"Las y los trabajadores nos vemos ante la realidad de un sistema de salud desfinanciado y agotado. Esta situación se refleja crudamente en los dispositivos de salud mental. En particular el Hospital Neuropsiquiátrico como denuncian sus trabajadores profesionales y no profesionales, pasa por una situación de colapso. A las políticas generales de precarización del Ministerio de Salud se suma una situación crítica particular por la falta de profesionales y el aumento de la demanda por el incremento de padecimientos psíquicos en este momento de la pandemia", denunciaron desde la Unión de Trabajadores de la Salud.

El abrazo solidario se realizará este martes desde las 10, en la Manzana de Salud Mental de la ciudad de Córdoba.



"Informamos a la población que mientras no haya respuestas y se mantenga la protesta sólo se atenderán estrictas emergencias", completaron.