Soul Bitches y Javier Malosetti animan dos noches de música negra en Córdoba

jueves 9 y viernes 10, Club Paraguay presenta dos destacados espectáculos de soul, blues y funk. Se trata de Soul Bitches -el jueves- y el gran Javier Malosetti -el viernes-, parte de la agenda semanal que el reducto de barrio Güemes programó en este septiembre 2021 y bajo protocolos sanitarios.

Malosetti se presenta junto a La Colonia el viernes a las 19.30, desplegando lo mejor del Jazz, Funk, Soul y Blues y con apertura de Andi Arias y La Macario Ruts Band. Luego de una primera etapa con varios cambios en su formación, Malosetti y su banda se establecieron en el clásico y contundente formato de cuarteto “teclado/guitarra-bajo/batería + voces”. El grupo fue ganador del Premio Gardel a la Música 2021.

Soul Bitches, por su parte, se presenta este jueves en lo que será la primera edición de la fiesta Sorry Not Sorry, una noche de música non-stop, con una dinámica de ida y vuelta y DJ Darío Jey. En formato big band -Agustín Reynoso en saxo, IGNATiON en trompeta y DJ Tedos haciendo scratch en las bandejas-, la banda propone una experiencia de Neo Soul y Funk con colores electrónicos.

El grupo está conformado por dos voces femeninas y tres instrumentistas, y nació con el objetivo principal de empoderar y generar sororidad entre artistas mujeres, al tiempo que genera una fusión de géneros al servicio de una música sensual y vital, en la que hay tanto lugar para el groove como para el virtuosismo.

En charla con La Nueva Mañana, las integrantes del grupo señalaron que "para este jueves traemos una propuesta muy arriba, para que lxs asistentes bailen con la cola en la silla pero gocen como si se estuvieran tirando altos pasos, como antes de la pandemia".

A la vez, indicaron que "apostamos por un show diferente" en "una noche de música non-stop, una disposición diferente del escenario y revivir el calorcito de esos tiempos pre-pandémicos, siempre protocolo de por medio".

Entre los planes del grupo, y aunque en contexto de pandemia toda proyección es compleja, se encuentran "hacer gira por otro país, seguir trabajando sobre nuestras canciones originales y sobre todo seguir transmitiendo nuestro mensaje de unión feminista, amor y empatía".

Entradas en venta en Alpogo.com.

Noticia relacionada: