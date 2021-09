"No la pasé bien en Belgrano, hubo cosas en la que no estaba de acuerdo"

El mediocampista ofensivo Gabriel Gudiño estuvo en la temporada 2018-2019 en Belgrano, y parece que el ahora jugador de Patronato no tiene un buen recuerdo del "Pirata". Incluso, el que le hizo su perfil en Wikipedia no registra el paso del jugador en barrio Alberdi.

Lo cierto es que el oriundo de Porteña fue entrevistado por el programa Futbolémico, que se emite por radio Impacto, como previa al cotejo que el "Patrón" tendrá ante Talleres, y el futbolista declaró: "Me hubiera encantado jugar en Talleres, tengo un aprecio particular por ese club. En su momento, lo mejor para mi carrera era jugar en Belgrano, no la pasé bien ahí, hubo muchas cosas en la que no estaba de acuerdo".

Gudiño contó: "Nunca me dieron una explicación desde el cuerpo técnico de Belgrano de porque no jugaba. Nunca estuve lesionado y siempre estuve al cien por ciento".

"Habían dicho que en Belgrano estaba lesionado y no era así", resaltó.