"Nuestros candidatos jamás van a votar una ley por obediencia partidaria"

Este jueves el gobernador Juan Schiaretti se metió en la carrera de las Paso 2021, y participó de un acto de campaña en Villa Carlos Paz, a donde acompañó a las precandidatas de Hacemos por Córdoba, Alejandra Vigo y Natalia De la Sota.

Estuvieron presentes también Gabriel Musso, Oscar González, Esteban Avilés, Manuel Calvos, y Carlos Massei. El encuentro se desarrolla desde las 17 en el Hotel Eletón de la villa turística.

El Gobernador comenzó agradeciendo a los compañeros presentes: "Alegría de estar en la puerta de entrada a Córdoba y poder compartir esta reunión con todos los que integran nuestro espacio político, como Musso o Avilés y con los compañeros y compañeras que son parte del peronismo cordobés".

Y luego continuó destacando la gestión de su Gobierno en relación al turismo: "Queremos resaltar nuestro compromiso con el turismo que emplea a más de 165 mil cordobeses y defendemos tanto este sector que conseguimos hacer que Córdoba sea el principal destino turístico de la Argentina. Por eso durante la pandemia el Gobierno está allí para acompañarlo con exenciones y reducciones de tarifas".

Además, recordó al ex gobernador José Manuel De La Sota. "Cuando se creó la Agencia Córdoba Turismo con De La Sota pensamos que no había otra forma de promocionar la provincia si no era con el trabajo mancomunado entre el sector privado y público. Así comenzamos a transformar Córdoba y lo seguimos haciendo respetando la institucionalidad, la libertad de pensamiento, fomentando el pluralismo y trabajando con todos los intendentes sin importar su procedencia política, respetando la prensa, la división de poderes y defendiendo los derechos humanos".

Y destacó: "Lo hacemos sin pelear con nadie sino haciendo hincapié en los condenaos. Nunca cavando trincheras sino tendiendo puentes. Lo hacemos así porque estamos convencidos que en Córdoba podemos pensar distinto pero gracias a los cordobeses podemos construir con los trabajadores sectores productivos turísticos universidad y las organizaciones sociales. Trabajamos juntos en la diferencia porque eso permite el progreso de los pueblos; pese a pensar distinto trabajar juntos".

Por otro lado, el Gobernador agradeció a los cordobeses su actitud en la pandemia: "Yo quiero agradecer a los cordobeses la actitud que tuvieron ante la pandemia. Pese a que nos golpea duro, Córdoba no ha parado nunca porque en el ADN de los cordobeses está siempre enfrentar las dificultades, superarlas y seguir de pie y progresando".

De cara a las Paso, Schiaretti aseguró: "Quiero pedirle a los habitantes del departamento punilla y Córdoba que el 12 de septiembre apoyen a los candidatos de Hacemos por Córdoba, y a estas dos mujeres porque ellas son protagonistas. La nuestra es una lista federal porque somos federales quienes intégranos este espacio. Nuestra gente nuestros candidatos jamás van a votar una ley por obediencia partidaria".

"Esta elección es importante para esta provincia porque se juega el destino de nuestros recursos que nos permiten seguir para adelante", agregó.

Noticia en desarrollo.