"Estamos construyendo confianza para devolverle el sueño a los cordobeses”

El precandidato a senador, Luis Juez, participó de un evento de campaña este lunes en Jesús María. “Cuando dijiste ganar en confianza creo que de eso se trata en la vida. Uno en la vida necesita confiar en alguien, no podes estar siempre con la guardia levantada pensando siempre en que todos te van a cagar. Entonces, me dio una terrible tranquilidad escucharte porque es cierto, estamos construyendo confianza. Capaz que los porrazos, las frustraciones y los golpes bajos nos obliguen a tener que confiar en nosotros y que nosotros podamos transmitirle eso a la gente, que, me parece, hoy no tiene en quien confiar”, dijo Juez durante su presentación.

En otro momento, el titular del Frente Cívico apuntó: “Me gustó escuchar que los intendentes radicales la tienen clara, que nosotros no estamos juntos para resolver la interna radical, no es así, nosotros nos juntamos para empezar a resolver el sueño de un pueblo que en esta provincia no conoce otra coso que sea Unión por Córdoba”.

En el acto participaron también José Bria, intendente de Morteros, Gabriela Brower de Koning, Rodrigo de Loredo y Héctor Baldassi.

Al respecto, Juez indicó: “Cuando escucho a Rodrigo decir ‘Yo soy parte de ese grupo de radicales que quieren volver a pelear’ yo digo: eso es lo que necesitamos, necesitamos ese radicalismo protagonista para llevar adelante un proyecto plural que nos permita pelear en serio por el poder”.