Diego Garay reclamó más atención a las viejas glorias en Talleres

El ex volante e ídolo del club albiazul hizo referencia a cierta indiferencia que siente al no ser tenido en cuenta en el proyecto institucional que lleva adelante la actual dirigencia.

El ex jugador e ídolo de Talleres, Diego Garay, opinó sobre el presente institucional del club de barrio Jardín, destacando fundamentalmente la necesidad de más sentido de pertenencia. Y no solo con gratitud a viejas glorias sino en parte, contraria a la política de gestión que lleva adelante el presidente Andrés Fassi en la entidad.

"Hay una falta de reconocimiento hacia los ex jugadores. Veo que hace tantos años que no somos parte del club y se olvidan, hay cosas que no las entiendo. Se pide sentido de pertenencia y no veo eso en la dirigencia actual, debería haber un trato más cordial con los ex jugadores. A muchos ex jugadores no les han dado la posibilidad de trabajar en el club", remarcó Garay en el programa Futbolémico, de Radio Impacto.

Garay supo trabajar en las inferiores y estuvo a cargo de la escuelita de fútbol de Talleres en San Francisco. Y entre sus logros, se destaca haber recomendado la incorporación del volante Federico Navarro, recientemente vendido al fútbol de Estados Unidos en 5 millones de dólares.

"Me gustaría volver a Talleres pero no como técnico, desde otro lugar. Ser DT no es mi faceta", añadió el nacido en San Francisco. "A esta dirigencia le falta sentido de pertenencia, a los ex jugadores nos falta reconocimiento, vas a la cancha o al predio y tenes que pasar 200 controles", sentenció.

Con relación precisamente a los ídolos, subrayó la necesidad de contar con Pablo Horacio Guiñazú en la estructura del equipo: "De acuerdo a mi parecer y punto de vista, sería muy importante que el "Cholo" trabaje en el club y esté cerca de los chicos. Su aporte puede ser fundamental".

Con respecto a Navarro, su hallazgo, dejó su postura opinando de que no hubiera acelerado su venta. "Navarro siempre fue responsable y perfil bajo, en ese momento destacaba eso yo. Creo que Navarro tenía para jugar algún año más acá, se que desde lo económico puede sacar más y a lo mejor el quería aprovechar esta oportunidad y ser vendido. El equipo lo va a sentir, brindaba muchísimo", comentó.

"El fútbol ha cambiado, es un fútbol más defensivo. Hay pocos equipos que juegan bien, por ahí al enganche lo tiran al lado del cinco", declaró Garay a la hora de describir el fútbol actual. Para cerrar volvió a referirse sobre la compleja situación existente a la hora de buscar desenvolverse en Talleres. "Me gustaría ir a la cancha, al predio y no tener que pasar por 200 controles, mira lo que te digo eh. Muchos compañeros han dejado de ir".