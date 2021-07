Daniel Valencia denunció en las redes un robo a su vivienda

El ex futbolista Daniel “Rana” Valencia denunció en Twitter un robo en su vivienda de la ciudad de Córdoba, durante una ausencia ocasional este viernes a la noche.

“Lamentablemente hoy me toca a mí. Me fui a cenar con la familia, volví y me encontré con toda la casa revuelta. Me robaron lo que con mucho esfuerzo y trabajo conseguí. El esfuerzo de una vida entera” señaló Valencia, y lamentó que “esta es sólo una parte, me apena compartir el resto, no tengo palabras”.