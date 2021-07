La Selección argentina de fútbol femenino tiene nuevo entrenador

Germán Portanova, ex técnico de la UAI Urquiza, fue anunciado para reemplazar a Carlos Borello en el seleccionado nacional.

Germán Portanova es el nuevo director técnico de la Selección argentina de fútbol femenino.

El entrenador, de 47 años, fue tres veces campeón como entrenador de la UAI Urquiza en las temporadas 2014, 2017/18 y en el torneo 2018/19.

Además, disputó tres Copa Libertadores de América con el equipo de Villa Lynch (2015, 2018 y 2019).

Portanova fue técnico, en su momento, de Daniela Díaz, actual DT de Belgrano.

“Esto es lo más emocionante que me tocó en mi carrera futbolística. Poder dirigir a la Selección Femenina es lo máximo. Representar a tu país es defender la bandera, el corazón, la Patria. Vivo este momento con mucha emoción. Sinceramente se me han caído las lágrimas. No queda más que comenzar a trabajar”, le manifestó el flamante técnico a la web oficial de la AFA.

Junto a Portanova, estarán también conformando el cuerpo técnico de la Selección el ya mencionado Franco Caponetto, Sebastián Gómez (ayudante de campo), Osvaldo Conte (preparador físico), Nicolás Valado (analista de videos) y el entrenador de arqueros Mauro Dobler.

Carlos Borrello, en tanto, quedó como nuevo Coordinador General de Selecciones Femeninas.