Covid: "Decir que los jóvenes no quieren vacunarse es inexacto", indicó Barbás

Ante los cuestionamientos sobre la falta de adhesión de los jóvenes cordobeses a recibir las vacunas, la secretaria de Promoción y Prevención de la Salud, Gabriela Barbás salió al cruce y presentó los datos de cómo avanza el plan de vacunación en la provincia.

"Decir que sobran las vacunas o que los jóvenes no quieren vacunarse, es inexacto", precisó la funcionaria en declaraciones a FM 102.3 de los SRT, y aportó que "por día se inscriben entre 20 y 22 mil cordobeses para vacunarse" mientras que son 400 mil los jóvenes que aún no se han inscripto, según los registros del miércoles 21 de junio.

"Hasta ayer el 23% de los mayores de 18 años aún no se habían inscripto en Córdoba", detalló Barbás y agregó: "No está abierta la inscripción para todas las personas mayores de 18, ya que no hay insumo suficiente".

En cuanto al plan de vacunación, Salud reportó que de la población objetivo, que son las personas mayores de 18 años, 1.963.615 ya recibieron la primera dosis y 452.502 completaron el esquema, lo cual representa que el 71% de la población objetivo recibió, al menos una dosis.

En esa misma línea, este jueves el ministro de Salud provincial, Diego Cardozo, analizó la situación de inmunización y proyectó que en el curso de la próxima semana arribarán partidas de segunda dosis que permitirá alcanzar el 25% de personas con el esquema de inmunización completa contra el coronavirus, que está en el 16%.

Ese status sanitario a corto plazo permitirá estar “mejor preparado para la variante Delta y también con un sistema sanitario más propicio para retomar las actividades deportivas federadas y amateur” a partir del 15 de agosto.

“El 87% de los fallecidos que hemos tenido en esta segunda ola no estaban vacunados”, afirmó el ministro provincial, y en ese sentido dijo que en función de esa realidad “la única posibilidad de volver a la normalidad es que todos estemos vacunados”.

