"Hay quienes con las muertes hacen su propio negocio, el de dividirnos"

El Presidente Alberto Fernández dijo que "hay quienes con las muertes por coronavirus hacen su propio negocio, el negocio de dividirnos y ponernos en veredas enfrentadas".

"Sufrimos cuando hubo un muerto, no necesitamos sumar muertos para sufrir. Estamos en 5 días de duelo porque nos duele mucho y merecen un homenaje y un reconocimiento. Todos y todas perdimos un afecto", dijo el mandatario al inaugurar una Planta Depuradora de AYSA en Guernica, acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; la presidenta de AySA, Malena Galmarini; y la intendenta local, Blanca Cantero.

¡Gracias a @alferdez, @Kicillofok, @gkatopodis, @BLANCAHCANTERO, @SergioMassa y a lxs funcionarixs e intendentxs que nos acompañaron en el acto de hoy en #PresidentePerón!



Este Módulo II le va a mejorar la calidad de vida a 30.000 vecinxs #LoBuenoDelAgua @AySA_Oficial pic.twitter.com/1BxaW0oaKf — Malena Galmarini (@MalenaMassa) July 15, 2021

"En honor a los que perdimos seamos capaces de encarar el futuro de otra manera" insistió Fernández y afirmó: "Nos apenaría mucho que el pasado vuelva".

"La muerte nos duele a todos. Nadie celebra la muerte, solo los asesinos y nosotros no lo somos. Solo espero que tanto dolor no sea en vano. Que no se nos quite de la memora lo que vivimos", continuó.

En ese mismo sentido, el Presidente cuestionó a sectores de la oposición y los medios de comunicación que "asustaron a muchos argentinos" en relación a las vacunas contra el coronavirus.

"Nosotros fuimos con nuestra prédica para que nadie temiera y tuviera la convicción de que la vacuna era la solución y hoy más del 60 por ciento de los mayores de 18 está vacunado. Empezamos por los más débiles que habían quedado abandonados en los cuatro años anteriores".