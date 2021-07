El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, sostuvo que “una de las prioridades del Gobierno fue siempre proyectar el futuro” e instrumentar políticas públicas de mediano y largo plazo que eviten “una situación pendular”, y permitan “sostener un proyecto de país con desarrollo e inclusión social”.

“Ahora tenemos una perspectiva distinta a la del año pasado, en la que a poco de iniciar la gestión tuvimos que afrontar la pandemia fortaleciendo el sistema de salud, y generando los instrumentos necesarios para sostener el empleo y las empresas y el nivel de ingreso de las familias”, dijo Cafiero al encabezar en la Casa Rosada la presentación de los resultados preliminares de las investigaciones del programa Argentina Futura.

“Falta muchísimo todavía, pero vamos por el buen camino, hicimos las cosas que teníamos que hacer con mucha convicción y mucha fortaleza”, pese a que ”la pandemia golpea y golpeó muy duro a nuestro país, pero desde el punto de vista de la gestión pública no hubo en ningún momento algo que no se pudo hacer y no se hizo”, afirmó el Jefe de Gabinete.

El futuro es un derecho. Y para garantizarlo tenemos que trazar un proyecto de desarrollo con justicia social.



Por eso desde @OkFutura presentamos estudios e investigaciones académicas para pensar de forma colectiva las políticas públicas de la Argentina que viene. pic.twitter.com/gVSVinxaBa — Santiago Cafiero (@SantiCafiero) July 14, 2021

Señaló que “el Presidente nunca perdió el objetivo, y eso no solo se inscribe en una ética política, desde una mirada de compasión, de cariño, de amor, sino que se generaron las distintas herramientas y políticas para el cuidado de la salud, el ingreso, el trabajo, la actividad productiva”.

