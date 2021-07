Un ex Belgrano contó que le debe 50 dólares a Lionel Messi desde hace 17 años

El 29 de junio de 2004 la AFA organizó el recordado 'amistoso de urgencia' entre Argentina y Paraguay, jugado en el estadio de Argentinos Juniors, con el objetivo de que Leo Messi se vista de celeste y blanco por primera vez y así evitar cualquier iniciativa de España.

El partido se organizó y "Leo" jugó. Y a partir de ahí ya no podía, por el reglamento en ese entonces, vestir otra camiseta de Selección.

Argentina goleó 8-0 a la Albirroja y Messi marcó un gol para el seleccionado que dirigía Hugo Tocalli y se preparaba para el Sudamericano sub 20 de Colombia, clasificatorio para el Mundial de Holanda 2005.

Y en ese partido se produjo una anécdota que tiene vinculación con un ex defensor de Belgrano: Pablo Alvarado, que en ese momento jugaba en las inferiores de San Lorenzo.

Alvarado confesó, vía Twitter, que desde ese día le debe 50 dólares a Messi.

El usuario de esa red social @panquimolina armó un hilo con historias desconocidas que están en el libro "Messi, el genio incompleto", escrito por Ariel Senosiain, y ahí contó la historia.

En ese entonces, la AFA le daba 50 dólares de viáticos a los jugadores que tenían que viajar al exterior con el seleccionado a jugar.

Tras Paraguay, Argentina visitó a Uruguay, y quien estaba encargado de dar el dinero a Leo y a Alvarado tenía un billete de cien... que por una cosa u otra se terminó quedando el ex Belgrano, quien a la fecha, nunca más pudo devolverle.

"Es cierto que le dormiste 50 dólares? Sos un genio!", escribió el usuario Pablocala25 en Twitter, a lo que Alvarado contestó: "Jajajaja algo así, pero no con mala intención, sino que no tenía dos billetes de 50 y él me dijo que se los dé después... nunca más lo vi. Apenas lo vea se los devuelvo jaja".