Sumario de noticias de la edición impresa de La Nueva Mañana

Política

[ Nota de Tapa ]

■ Vacaciones de invierno: la Provincia habilitó la temporada en medio de la pandemia

No solo no hubo adelantamiento del receso escolar sino que el Gobierno de Córdoba aseguró que habrá temporada durante la segunda quincena de julio. Los operadores se preparan para el regreso a la actividad. No trabajan desde Semana Santa.

Por: César Pucheta - [email protected]

Economía

[ Nota de Tapa ]

■ Balance empresario. Qué esperar del segundo semestre

Tras tres años con balances negativos, la economía se perfila para recuperar parte de lo perdido. Todos coinciden en que el PBI se expandirá este 2021 pero, ¿qué proyectan los principales sectores económicos de Córdoba y el país?.

Por: Facundo Piai - Especial La Nueva Mañana

Economía Social

[ Nota de Tapa ]

■ Día Internacional de las Cooperativas: el desafío de la reconstrucción

El sector, que en Córdoba representa unos 40 mil empleos directos y un 10% del PBI, llega a este 3 de julio afectado por la crisis general pero con desafíos que marcan los tiempos por venir.

Por: Adrián Camerano - [email protected]

Información General

[ Nota de Tapa ]

■ Bienvenidos a la nueva industria de los claroscuros: las criptomonedas

En criptomonedas invierten desde tecno-libertarios hasta locos por la tecnología. Desde inversores honestos que disfrutan de tomar riesgos hasta criminales.

Por: Pilar Ferreyra - Especial La Nueva Mañana

[ Nota de Tapa ]

JUAN IGNACIO SAN MARTÍN

■ “Si la decisión política es reivindicar la industria nacional, FAdeA volará alto”

En diálogo con La Nueva Mañana, el nieto del brigadier que lleva su mismo nombre destaca la trascendencia de la entrega a las FF.AA. del avión Pampa III, durante la reciente visita del presidente Alberto Fernández a la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA).

Por: Flavio Colazo - Especial para La Nueva Mañana

SALUD

■ Rinitis: una enfermedad cada vez más frecuente en niños

Investigadores cordobeses sostienen que entre un 20 a 25% de la población infantil padece rinitis sin asma, con influencia del cambio climático y el aumento de la contaminación ambiental.

Por: Mónica Hernández - [email protected]

Turismo

[ Nota de Tapa ]

■ Jardín Botánico: un patrimonio natural de la ciudad

En la zona norte se ubica este espacio que es un reservorio de la flora autóctona y exótica. Un paseo ideal para aprender y disfrutar de la naturaleza en medio de la ciudad.

Por: Vanina Boco - Especial La Nueva Mañana

Cultura y Espectáculos

CINE

■ Orgullo y futuro

La restauración de Born in Flames echa luz sobre una película clave de la escena underground de Nueva York en los años ’80: rabia punk, futurismo queer y rebeliones feministas dentro de una ficción distópica que sigue haciendo escuchar sus gritos en la actualidad. Se ve en MUBI.

Por: Iván Zgaib - Especial para La Nueva Mañana

Deportes

[ Nota de Tapa ]

■ Matías Sosa, el guiso de la madre y el auto para el padre

El prometedor atacante de Talleres cuenta sus sensaciones, valorando el acompañamiento familiar. Y anuncia que espera comprarle un vehículo para el hogar como retribución al aguante.

Por: Federico Jelic - [email protected]

