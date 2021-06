Tras el triunfo en Jujuy, el radicalismo redobla su apuesta para liderar JxC

Referentes del radicalismo cuestionan a viva voz el liderazgo de Macri. El ex Presidente dijo que "no se va a meter", aunque tiene candidatos "preferidos" en los principales distritos.

De la mano del triunfo partidario en las elecciones provinciales en Jujuy y la inminente postulación del neurocientífico Facundo Manes en suelo bonaerense, la UCR presiona por más protagonismo hacia adentro de Juntos por el Cambio y reclama espacios en las listas de cara a las próximas PASO y elecciones generales de este año. Con Luis Juez y Gustavo Santos ya lanzados como fórmula, en Córdoba se definen las estrategias para una inevitable interna opositora.

"El liderazgo de (Mauricio) Macri es un problema del PRO, que se arreglen ellos", subrayó hoy la vicepresidenta del Comité Nacional de la UCR, la diputada bonaerense Alejandra Lordén, en declaraciones a la radio AM 750. La legisladora consideró que "las internas son algo sano y saludable" y planteó que ese tipo de competencia "es la única manera en la que la UCR define sus candidatos".

Finalmente, Lordén dijo "en este momento la UCR se está resignificando con las figuras de Martín Lousteau y Facundo Manes", y añadió en esa categoría -de representantes del radicalismo en ascenso, con presunta proyección nacional- al gobernador jujeño Gerardo Morales, tras la victoria en Jujuy este fin de semana.

Justamente, Morales aprovechó los contactos con la prensa posteriores a su victoria del último domingo para marcarle la cancha al PRO y, también, para posicionar a su partido con vistas a las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO), a realizarse el 12 de septiembre.

El gobernador radical, en ese sentido, repitió que "la interna del PRO casi terminó siendo como una telenovela sobre la puja del poder", y consideró que la candidatura de Manes "es una señal para el PRO, que venía o viene enredado en distintas internas". "Casi que Juntos por el Cambio terminó pareciéndose a una telenovela en la puja de liderazgo del PRO, y con esto el radicalismo dice, 'bueno, acá estamos'", advirtió Morales.

Más allá de las voces radicales que se hacen oír, el propio Mauricio Macri publicó esta semana en su cuenta de Facebook un mensaje bastante largo en el que aseguró que no tiene ambiciones electorales, definición que coincidió con un viaje a Madrid para presentar su libro "Primer tiempo" ante los argentinos residentes en España.

El viaje de Macri a España, que el expresidente realizó el último domingo, generó críticas porque cuatro días antes el fundador del PRO había compartido una reunión con el diputado Juan Manuel López (Coalición Cívica-CABA), positivo de coronavirus, aunque desde el entorno de Macri informaron que antes de partir se hizo un PCR, que dio negativo.

El lunes por la tarde, en su posteo difundido por Facebook, Macri se refirió a su futuro político y en paralelo elogió los atributos de varios dirigentes de JxC: "Quiero ser bien claro: soy una persona de consulta desde mi experiencia, pero no peleo lugares ni me meto en discusiones internas", afirmó. "Nuestros dirigentes tienen experiencia y criterio. A veces coincidirán conmigo y a veces no. Eso está bien. Estoy convencido de que todos estamos unidos detrás de la misma meta, nadie es el dueño de la verdad", planteó.

El exmandatario recordó que "siempre es difícil definir una estrategia electoral y elegir los candidatos" pero más "en una coalición tan grande y diversa" como JxC.

En relación a las negociaciones internas de la coalición para definir una estrategia electoral , vaticinó que "se logrará armar una propuesta de equipo con lo mejor que tenemos", en otro llamado a consensuar entre los distintos sectores. Por último, Macri señaló que el principal objetivo de JxC debe ser "ganar estas elecciones", y sobre ese punto agregó: "No perdamos de vista que los verdaderos protagonistas de esta historia no somos nosotros, los dirigentes, sino cada uno de los argentinos que sigue creyendo que 'sí, se puede' cambiar nuestra historia y salir adelante".

