Interna en JxC: "Si no hay consenso, las candidaturas se van a dirimir en las PASO"

El jefe del bloque de senadores del PRO, Humberto Schiavoni, afirmó este jueves que "si no hay consenso" dentro de la coalición opositora Juntos por el Cambio (JxC), las candidaturas "se van a dirimir en las PASO" del próximo 12 de setiembre, por lo que llamó a "desdramatizar" esa situación.

En declaraciones a radio La Red, el senador dijo que "en la gran mayoría de los distritos se va a ir en lista de consenso" y que, caso contrario, la definición será en las primarias abiertas.

En ese sentido, Schiavoni hizo un llamado a "desdramatizar el tema de las candidaturas" ya que "cuando compitieron (Horacio Rodríguez) Larreta y (Gabriela) Michetti parecía que se caía el mundo, y luego ganamos las elecciones".

Este miércoles, la Mesa Nacional de JxC acordó, en un encuentro sin participación de Patricia Bullrich ni de María Eugenia Vidal, "trabajar en una lista de unidad" para las elecciones legislativas en todos los distritos del país, aunque los principales referentes de la alianza opositora admitieron la posibilidad de definir en las PASO los candidatos para la provincia de Buenos Aires.

La reunión, en la que estuvo presente el expresidente Mauricio Macri, estuvo focalizada en la situación electoral en el distrito bonaerense, donde los dirigentes entienden que los comicios de este año podrían ser determinantes para la conformación de las mayorías parlamentarias en el Congreso nacional.

Al respecto, Schiavoni dijo hoy que en la reunión "primó la unidad" y "se resolvieron cosas muy importantes".

"Fue una reunión muy buena y primó la unidad. Se resolvieron cosas muy importantes como por ejemplo que va a quedar el nombre de Juntos por el Cambio", indicó el senador del PRO y agregó que también se resolvió "que ninguno de los partidos fundadores puede ir por afuera de la coalición" y que "ante la desobediencia de un distrito se lo va a intervenir".

A su vez, se refirió a la ausencia de Vidal y de Bullrich en la reunión.

Según Schiavoni, "no estaba prevista la participación de Vidal" en el encuentro ya que "ella había avisado hace una semana que no iba a poder participar", y Bullrich "avisó que tenía un problema personal e iba a tratar de llegar, pero no lo logró".

Del encuentro de la Mesa Nacional de ayer participaron por el PRO Macri, Rodríguez Larreta, Schiavoni y Cristian Ritondo; por la UCR Alfredo Cornejo, Mario Negri, Luis Naidenoff, Gerardo Morales y Martín Lousteau; por la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López; y también asistió el exsenador Miguel Ángel Pichetto.

Finalmente, Schiavoni remarcó que "el 24 de julio es la fecha clave", por lo que restan 30 días "para poder lograr la mejor geometría que nos represente en las elecciones de medio término".

