Desde Córdoba fue elegido finalista en un concurso nacional

Tucumano de nacimiento, pero carlospacense por adopción, Agustín Perez Albert o Agus de Qv4 como se lo reconoce en el ambiente artístico, fue elegido finalista de un Concurso Nacional por el Bicentenario de Martín Miguel de Güemes, con una canción que se llama: “Hijos de esta tierra salteños” y que relata un momento de la vida del prócer, que era el motivo del certamen.

"Realmente es una gran alegría para mi ya que desde hace un tiempo vengo trabajando con mis propias creaciones y llegar a estas instancias no lo esperaba", comentó el músico. "Pero inquieto como me siento, empecé a trabajar hace unos diez días en producir un videoclip de la canción y para ello pude contar con la participación de artistas y técnicos de la villa quienes pusieron todo su talento y profesionalismo", acotó.

"Carlos Paz tiene sin lugar a dudas grande músicos y gente profesional para llevar a cabo estas producciones y eso nos sirve también para mostrar nuestros paisajes tan bellos y reconocidos", dijo además.

Para este trabajo se reunieron dos productoras de la villa: JAPA Produciones y Pamba Producciones. Participaron también Pablo Cuevas en batería, Gerardo Díaz en bajo, Sergio Quintero, Andrés Cabanillas y Hernán Miranda en voces. La filmación estuvo a cargo de Franco y Gustavo Altavista y fue grabado en el barrio La Cuesta de Villa Carlos Paz.

"Hace dos años vengo trabajando en mis propias canciones, algo que me lo debía desde hace muchos años pero que lógicamente por la vorágine y exigencia de mi trabajo con Qv4 lo relego a un lejano segundo plano . Hoy me encuentra trabajando a full para poder llegar pronto a un material para compartir y por que no llevar a los escenarios", comentó.