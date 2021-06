Pumpido respaldó a Scaloni con las rotaciones en la Selección Argentina

El ex arquero campeón del mundo del '86 bancó el nuevo proceso que atraviesa la Selección, indicando la necesidad de cambiar y que no se trata de un inexperto.

El ex arquero campeón del mundo en México '86, Nery Alberto Pumpido, salió a respaldar al DT de la Selección Argentina con relación a los cambios que realiza partido a partido y con su inexperiencia para el cargo.

"Todos dicen que Scaloni no tiene experiencia, yo les digo que está haciendo un gran proceso y que descubrió jugadores que no teníamos en el radar, como NIco González, Cuti Romero, el chico Molina, De Paul...Díganme uds qué DT de Argentina mantuvo la misma base siempre. Todos fueron cambiando y es lo que corresponde, un equipo no son solo once jugadores", dijo Pumpido en Radio Mitre Córdoba.

Reforzó el ex arquero de Unión de Santa Fe y River su tesis al decir: "En las Eliminatorias del '85 atajaba Fillol y al final en el mundial de México86 terminé atajando yo. Jugaba Camino, Trossero, Ponce, Sabella, Russo, al final el equipo fue otro. Por eso hay que bancar a Scaloni, la rotación es necesaria. Pasó en todas las etapas. Del equipo campeón del mundo muy pocos fuimos titulares cinco antes de empezar el campeonato del mundo".

Con relación a los movimientos de los titulares, subrayó la necesidad de alternar lugares. "A ver yo les pregunto, ¿qué técnico nunca hizo rotación? La Selección Argentina es así, no es lo mismo que un club. Si te muestro la formación de las Eliminatorias del '85 y el que salió campeón del mundo en el '86, se cambia más de medio equipo. Es así esto, antes era una cosa en Eliminatorias y ya en el mundial la formación era otra. Es normal y saludable que así sea".

Para cerrar, pidió cerrar la discusión de los arqueros, indicando que hay elementos de sobra. "Dejen ya de preguntar si hace falta algún arquero en la Selección Argentina, es el único puesto que no tenemos problemas desde hace 20 años. Tenemos 6 arqueros que pueden ser titulares, no hablo más de eso. Esto está pasando desde hace varios años, superemos ya esta discusión".