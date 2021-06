Scaloni habló de la identidad del equipo y el "camino correcto" 

El DT de la Selección Argentina Lionel Scaloni en conferencia de prensa, destacó al cordobés Cristian Romero en defensa y dejó en claro que el estilo de juego es el que mantendrá de cara al duelo de este viernes ante Uruguay.

"La identidad de un equipo no radica en la línea de 4 o de 5, sino en la forma de atacar y en lo que le pedís a los jugadores. Juguemos con 3, 4 o 5, nuestra idea será siempre la misma: pensar en el arco rival, con jugadores de buen pie", describió Scaloni.

"Siempre es mejor generar situaciones y que las concretemos. En este caso, no la pudimos meter, pero estamos convencidos de que el camino es este. Y lógicamente corregir algunas cosas que pasaron en los segundos tiempos. El camino de atacar es este y seguramente la pelota entrará. Sería un poco más preocupante que el equipo no genere. Seguramente tengamos menos situaciones que contra Chile por las características de Uruguay", aporté después.

Respecto del ex defensor de Belgrano, el "Cuti" Romero, lo elogió al decir: "Lo veníamos siguiendo de hace rato. Tiene un presente muy bueno y demostró tener el temperamento y la personalidad para jugar con esta camiseta. No nos olvidemos que es joven y en algún momento puede bajar su nivel. Hay que darle tiempo y confiar en él. La única forma de valorar a los jugadores es meterlos dentro de la cancha y que no tengan la presión de rendir sí o sí".

"Consideramos que Uruguay es una de las mejores selecciones del mundo. Será un partido complicado, muy difícil, con delanteros estelares que brillaron en las ligas más importantes del mundo. Le tenemos respeto, esperamos mañana dar todo y poder ganar, que es algo que necesitamos", cerró diciendo Scaloni.