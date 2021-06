Sindicatos reclaman más de 1.300.000 vacunas contra el Covid-19

Son gremios que agrupan a trabajadores considerados esenciales y cuyos afiliados aún no han sido inmunizados. El relevamiento lo realizó una consultora privada.

Los sindicatos de trabajadores esenciales en las últimas semanas vienen redoblando la presión para conseguir inmunizarse contra el Covid-19 y para el Gobierno implicaría destinar un total de más de 1,3 millón de dosis para contener esta demanda. Así se desprende de un reciente informe elaborado por la consultora Synopsis al que accedió Noticias Argentinas, en el que se hizo un relevamiento de las dosis que pide cada gremio.

El sindicato de empleados de comercio, el de mayor cantidad de afiliados del país, pide 700.000 dosis; mientras que le siguen los choferes de colectivos (130.000 dosis); transportistas de carga (130.000), trabajadores de cadenas de supermercados (120.000), auxiliares del transporte en sus diferentes modalidades (65.000) y personal de la Justicia Electoral (50.000), señaló el informe.

Por su parte, los ferroviarios piden 35.000 dosis y le siguen los operarios aéreos (14.000) y los empleados de cementerios, cocherías y crematorios (10.000), mientras que también habría que contar a las organizaciones sociales, que reclaman para sus trabajadores de comedores, merenderos y otras actividades de la economía popular unas 70.000 vacunas.

En ese marco, el trabajo de Synopsis señaló que la cifra total de dosis para destinar a trabajadores esenciales deberá ser de algo más de 1,3 millón para unas 650 mil personas.

En las últimas semanas, la presión de los sindicatos -sobre todo del transporte y portuarios- se multiplicó y el Gobierno les envió una notificación en la que les transmitió que serán tenidos en cuenta en el esquema de vacunación, pero condicionó esto a que se finalice la inmunización de la población de riesgo y exhortó a los gremios a confeccionar listados de afiliados a vacunar para luego ser evaluados.

"Lo cierto es que los gremios marítimos y el Gobierno nacional marcaron el primer antecedente que promete desencadenar una ola de reclamos similares por parte de diferentes gremios que se consideran esenciales y que hoy no son prioridad en el orden de vacunación. El Gobierno no podrá satisfacer todas las demandas", destacó Synopsis.

No obstante, la respuesta del Gobierno no colmó las expectativas de los sindicatos, que esperaban una medida más instantánea. De hecho, esto quedó reflejado en la reunión que mantuvieron días atrás la CGT con el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, de la que no se llevaron ninguna precisión sobre cuándo ingresarán al plan de vacunación.

Algo parecido sucedió un día antes, en el que los sindicatos del transporte de la CATT recibieron en su sede al ministro del área, Alexis Guerrera, para -según se informó- "dar certezas" acerca de los alcances de la reciente notificación que se les hizo llegar a estos gremios sobre la vacunación, pero lo cierto es que luego fuentes sindicales reconocieron a NA que se trató de un encuentro puramente "protocolar".

Fuente: NA

Noticias relacionadas: