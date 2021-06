Elevan a juicio la causa contra la ex cúpula policial de Villa María

La Fiscalia de Instrucción de Segundo Turno de Villa María, a cargo de Juliana Companys, elevó a juicio la causa en donde se encuentran imputados los integrantes de la ex cúpula policial de la Departamental San Martín, por el faltante de autopartes en el depósito judicial.

"La causa involucra a cuatro policías, quienes se encuentran acusados de malversación de bienes privados equiparables a públicos y por coacción", sostuvo la fiscal Juliana Companys, quien está a cargo de la causa.

El MPF Córdoba indicó que se encuentran acusados el ex comisario Walter Roldan y parte de los responsables en aquel momento de la fuerza a nivel local. Lucas Dagatti, el ex sub comisario Juan Carlos Arias y Franco Bernardi.