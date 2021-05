Sebastián Saborido es el nuevo DT de Atenas en la Liga Nacional

La dirigencia de Atenas comenzó a moverse en el mercado de pases y empezó con el entrenador. Anunció este domingo la contratación de Sebastián Saborido, quien viene de dirigir a Libertad de Sunchales.

Saborido estuvo cuatro años en el conjunto sunchalense donde logró un ascenso. Y de esta forma reemplazará a la dupla técnica compuesta por Nicolás Arduh (hijo del "Turco", fallecido durante la temporada pasada de la Liga Nacional de Básquetbol) y Germán Colli.

El "Griego" buscará levantar vuelo tras dos temporadas donde fue salvado por el play off final para no descender. Hizo un intento por Sebastián González, quien renovó en Quimsa de Santiago del Estero. Sigue sonando el base ex Instituto, Gastón Whelam, y el el ala pivote Mariano Fierro, de Ferro Carril Oeste.