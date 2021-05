Volcó un camión frigorífico y luego un trabajador fue arrollado por un auto

Un camión frigorífico que transportaba carne perdió en control en una zona de obras y volcó este jueves tras chocar contra un poste de luz en barrio Altos de Vélez Sársfield. Luego, cuando traspasaban la carga a otro vehículo, un automóvil atropelló a los trabajadores.

El hecho ocurrió cerca de las 5 de la madrugada en calles Lascano y Río Negro cuando el camión perdió el control en un desvío. "Yo vengo todos los días por esta calle y ayer a última hora deben haber hecho este corte que está mal señalizado", se quejó el conductor del transporte, en declaraciones a Cadena 3.

"Cuando lo vi, frené y no me quedó otra que doblar en contra mano. El camión se dio vuelta por la carga. Después estaban haciendo el trasbordo. Estaba con una media res y di un paso al costado. Apareció el auto que mi compañero no vio", detalló

“Hay dos heridos. Hay que trasladarlos. Uno es leve y el otro de mayor gravedad”, contó un médico del servicio de emergencia 107, en declaraciones radiales.