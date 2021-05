Aitana Bonmatí, la futbolista del momento

La centrocampista del Barcelona Aitana Bonmatí fue elegida Jugadora del Partido tras la victoria del Barcelona sobre el Chelsea en la final de la UEFA Women's Champions League. Y todos hablan de ella. Una futbolista extraordinaria que está escribiendo páginas doradas en el fútbol español y europeo.

Bonmatí comenzó jugando en el patio del colegio. "Los niños la miraban con recelo porque, siendo niña, jugaba mejor que la mayoría de ellos", contó su tía al diario Marca. Sus historias aparecen por todos los medios. Es la futbolista del momento. Pero no es del momento. Tiene una vida detrás de su pasión por el fútbol. Tan es así, que desde chiquita coleccionaba figuritas y le encantaba ver partidos del Barcelona por TV.

A Aiatana siempre le fascinó Cruyff, Xavi e Iniesta. Y claro... no más palabras, señor juez.

Aitana Bonmatí llegó 13 años a La Masía. Los ojeadores del club azulgrana la habían visto jugar en el Cubelles de la Regional catalana y advirtieron en ella una futbolista diferencial.

Bonmatí pasó por todas las categorías inferiores del Barcelona hasta debutar con el primer equipo el 18 de junio de 2016 en un partido de Copa de la Reina ante la Real Sociedad.

🎥Highlights de Aitana Bonmatí en la Final de Göteborg

"La verdad es que no he salido mucho a la calle porque tenemos que resguardarnos del coronavirus, nos estamos cuidando bastante en este sentido. Sí que es verdad que en mi pueblo, Sant Pere de Ribes, la gente me conoce. En Barcelona es más complicado, pero cada vez nos conocen más", decía días antes de la final ante Chelsea. Pero ya con los títulos de la Liga y la Champions, además de que la UEFA la destacó como MVP de la final su popularidad en España y Europa ha crecido.

Vale destacar que esta misma temporada también fue reconocida como la jugadora más valiosa en la final de la Copa de la Reina del pasado curso ante el EDF Logroño.

Durante poco más de un año estuvo inscrita con los dos apellidos maternos (Bonmatí Guidonet) hasta que la ley permitió, en el año 2000, que se podía cambiar el orden de los apellidos y tomó de segundo el primero paterno (Conca). Lleva el '14' a la espalda, dorsal que en el fútbol en general y en el Barcelona en particular tiene un matiz especial por haberlo lucido Johan Cruyff.