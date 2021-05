Falleció ex legislador provincial Horacio Obregón Cano a los 71 años

El ex legislador provincial y ex candidato a gobernador Horacio Ricardo Obregón Cano. Militó en el peronismo y fue candidato a gobernador por el Frepaso, en la década de 1990.

Este sábado se conoció la noticia que, a sus 71 años, murió el ex legislador provincial y ex candidato a gobernador Horacio Ricardo Obregón Cano. Nacido en Río Cuarto, era hijo del ex gobernador de Córdoba, Horacio Obregón Cano.

Figuras de la política nacional lo despidieron a través de las redes sociales y lamentaron su partida. Entre ellas, el gobernador Juan Schiaretti, Martín Llaryora, Natalia De la Sota o el senador Carlos Caserio.

Horacio Obregón Cano militó en el peronismo y fue candidato a gobernador por el Frepaso, en la década de 1990.

Quiero transmitir mis condolencias y acompañamiento a todos los familiares y amigos del compañero Horacio Obregón Cano. Una persona comprometida con la democracia y sus instituciones. — Juan Schiaretti (@JSchiaretti) May 16, 2021

Con un gran pesar despedimos a Horacio Obregón Cano.

Un hombre con gran vocación militante, defensor de la democracia, las instituciones y de la justicia social.

Mis condolencias a todos sus familiares, amigos y compañeros. — Martín Llaryora (@MartinLlaryora) May 16, 2021

Acompaño con pesar a familiares y amigos de Horacio Obregón Cano. Gran dirigente justicialista y ex legislador provincial. Abrazo afectuoso en este triste momento a quienes tanto lo quisieron. — Natalia de la Sota (@NataliaDLSok) May 16, 2021

Con mucho dolor despedimos a Horacio Obregón Cano, un dirigente que supo estar a la altura del apellido. Hijo de Ricardo y compañero de Atilio López en la lucha por una Córdoba y una Argentina más justa, libre y soberana. Acompaño a sus familiares en este triste momento. pic.twitter.com/a9U4i2OTyg — Carlos Caserio (@CaserioCarlos) May 16, 2021