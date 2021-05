Luis Artime declaró que no descarta un amistoso contra Talleres

El presidente de Belgrano Luis Artime declaró que, más allá del momento que tiene por resolver con relación al entrenador que sustituirá a Alejandro Orfila, no le cierra la puerta en absoluto a la posibilidad de un amistoso con Talleres.

"¿Cómo vamos a privar a los cordobeses de uno de los clásicos más importantes del país? Belgrano-Talleres es un partido apasionante, que mueve multitudes. Será cuestión de organizar, será un honor", declaró el "Luifa" en el programa "Siesta Animal" de Radio Mitre Córdoba.

"Por supuesto que estamos dispuestos- agregó Artime– cuando asumimos en febrero teníamos otras prioridades, necesitábamos conformar al plantel y al cuerpo técnico, llevábamos dos semanas de desventaja en el mercado de pases, por eso no nos pudimos ocupar. Pero para más adelante, no habrá problemas. Córdoba lo va a disfrutar".

Con relación a la negativa de otras dirigencias de llevar adelante el clásico con Talleres o con alguna copa en juego, manifestó: "Eso no puedo responder, era de otra dirigencia, que no me corresponde opinar. A veces los personalismos te llevan a esas cosas, de privar a otros de disfrutar", contó el ex delantero, con un claro tiro por elevación al ex gerenciador y presidente Armando Pérez, a quien venció en la pasada contienda electoral en las urnas.

Respecto del momento y de su discurso, declaró que al plantel se le puede hablar con la investidura de presidente tanto como la de ex futbolista de Belgrano. "Hay veces que al jugador hay que hablarle como ex jugador y no como presidente, más allá de mis responsabilidades. Porque me tocaron vivirlas y sobre todo porque a esta situación solamente la dan vuelta los jugadores. Nadie más puede", destacó.

A la hora de referirse a la designación del nuevo entrenador, dejó en claro que "No nos vamos a apresurar a elegir el DT, Belgrano tiene fecha libre este fin de semana y vamos a esperar para decidir al adecuado. Me han ofrecido más de 50 entrenadores".

"Soy un luchador, siempre lo fui, y de esta vamos a salir trabajando y gestionando", cerró el "Luifa".