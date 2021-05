Luis Artime: "Belgrano es ascenso o fracaso hace 50 años"

El presidente de Belgrano Luis Artime dialogó con la prensa luego de la salida de Alejandro Orfila como DT del club, aunque lo mismo reafirmó la necesidad de apostar al ascenso.

"Belgrano es ascenso o fracaso hace 50 años. No pelear por cosas mayores, el pensar en chiquito es fracaso. Quiero dejar de ser el pobre Belgrano. Fracaso es no intentar. Nosotros pensamos en grande, fracaso es la mediocridad, vamos a tratar de plasmarlo", apuntó diciendo el ex delantero "Pirata".

Sobre la designación del nuevo entrenador, manifestó que no hay nadie con consenso general o con avances, pero dejó en claro las características que debe tener: "el próximo técnico tiene que tener un poco de todo porque creemos que el club debe tener protagonismo, es algo que queremos instalar. Eso sucederá con el DT que traigamos, el cambio positivo de un Belgrano ganador".

Precisamente al hablar de la indemnización de Orfila, negó que deban pagarle la totalidad del contrato: "Orfila y su cuerpo técnico lo entendieron. Creímos como comisión directiva que había que cesarlo. Se va a llegar a un acuerdo más que equitativo, ellos son conscientes y coherentes de la actualidad de todo el fútbol argentino y de la pandemia".

"La visión del proyecto pudo no ser interpretada. Pero sigue ahí. Ser protagonistas, promover juveniles, ser candidatos. Estamos tratando de inculcar ese Belgrano positivo. Estamos en el sexto lugar, un poco más lejos de todo, pero sin perder ese horizonte que es estar entre los primeros y ser candidato".

A la hora de referirse a los insultos por parte de allegados a los jugadores, puntualmente Pablo Vegetti, remarcó que tomaron cartas en el asunto: "entre esos allegados que se desubicó que nosotros tenemos identificado y se tomaran medidas porque el respeto es fundamental. Ya hablamos con Vegetti. Por el insulto de algún allegado no podemos tirar todo por la borda".

"Necesitamos la unidad de todos los socios e hinchas de Belgrano. Soy un presidente que acepta las críticas y escucho a los socios, no puedo hablar todos los días, cuando tenga que dar novedades y noticias las voy a dar", cerró diciendo Artime.