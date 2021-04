Cómo serán las tarifas de transición para el gas

Especial para La Nueva Mañana

El interventor del Enargas, Federico Bernal, adelantó que las distribuidoras y transportistas contarán con tarifas de “transición” a partir de la primera semana de mayo hasta tanto se renegocie una nueva RTI para el próximo quinquenio, renegociación que no debe superar el lapso de dos años conforme lo marca el Decreto 1020 del PEN. Así, luego de haberse efectuado la maratónica Audiencia Pública del Enargas a mediados de marzo pasado, con una multitudinaria participación de usuarios y consumidores, la intervención del organismo confirmó que los aumentos serán de entre el 6 y 7% para usuarios residenciales y del 4% para las pymes.

“Estos porcentajes son los que se ajustan a la Ley 24.076, al Decreto 1020/20, a la Constitucional Nacional, a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos de jerarquía constitucional y al fallo de la Corte Suprema “CEPIS” de agosto de 2016”, puntualizó Bernal. Y explicó que la suba va en sintonía con el pedido expreso del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de volver a contar con tarifas que permitan la sustentabilidad productiva y la justicia distributiva. “Son tarifas justas, razonables y asequibles”, resumió el interventor.

Algo que la administración de Mauricio Macri no previó -y tampoco le interesó contemplar- cuando comenzó con su política de atroces tarifazos a partir del año 2017, la cual dejó a millones de argentinos y argentinas ante el dilema de calefaccionarse o alimentarse y sumió en la pobreza y la indigencia energética a casi 3 millones de hogares. “La nueva tarifa sobre la que se está trabajando y que arranca en mayo en su modalidad de transición no va a poner en peligro al servicio público, y va a poder pagarse, porque va a adecuarse a los ingresos de las familias argentinas y a su situación económica, como pidió Alberto. Es decir, no va a ser confiscatoria, como fue con Macri”, aseguró Bernal.

Una rentabilidad razonable que no derive en una tarifa “confiscatoria” para el usuario

Respecto a las definiciones que restan por parte de la Secretaría de Energía con relación a qué porción del precio del gas en boca de pozo será asumido por los usuarios vía tarifa o por el Estado nacional vía subsidios, el interventor del Enargas recordó que aunque “todavía falta que la Secretaría resuelva y se expida sobre ello (…) no todo costo de adquisición corresponde ser trasladado automáticamente a tarifa”.

A su vez, consultado por posibles aumentos en el precio del gas debido a que el Estado no puede subir el nivel de subsidios a fin de no salirse del Presupuesto 2021, Bernal contestó: “Entonces el Enargas está obligado por ley a convocar a una nueva audiencia pública para determinar el precio del gas que pasa a tarifa”. Pero aclaró que ello no afectará la tarifa de transición.

Por el lado de las empresas, la autoridad regulatoria expresó: “Ni el Presidente ni nadie propone empresas que no ganen como condición excluyente para una tarifa justa, razonable y que se pueda pagar. Las empresas tendrán una rentabilidad razonable, como marca la Ley 24.076. Una rentabilidad que no derive en una tarifa “confiscatoria” para los usuarios y las usuarias, como sucedió entre 2016 y 2019”.

Fuente: Oetec

Seguí el desarrollo de esta noticia y otras más

en la edición impresa de La Nueva Mañana

[ Todos los viernes en tu kiosco ]