Megan Rapinoe estalla contra Draymond Green

Draymond Green, jugador de Golden State Warriors, se convirtió en el centro de las iras de muchas deportistas tras sus palabras en las que aseguraba estar harto "de las quejas de las mujeres por la igualdad salarial" en unas palabras en las que el ala-pívot instaba a las mujeres a pasar a la acción frente a las palabras.

Estas declaraciones, por supuesto, levantaron polémica. Y las que respondió fue una de las figuras más representativas y reivindicativas del deporte femenino en las últimas fechas: Megan Rapinoe.

La futbolista estadounidense acudió a un acto en la sede del Comité Olímpico Estadounidense y no dudó en cargar contra la figura de Green. "Es muy desafortunado, estando en su posición y con todos los recursos que tiene y la posibilidad de tener una opinión más educada, pero no la tiene. Y luego, que etiquete a tantas otras personas y hablar en un momento cuando en el torneo (de baloncesto de la NCAA) se ve que hay una falta de recursos y fondos".

"Es frustrante que tenga esa opinión. Obviamente nos has mostrado todo el trasero y no has entendido de lo que hemos hablado todo este tiempo las jugadoras de la WNBA y de la selección. Como Sue (Bird) dijo, etiquetaste a las mujeres equivocadas. ¿Crees que no hemos pedido más dinero? Vaya, ¿sobre qué hemos estado gritando sin parar?", agregó.

Sobre el tema de los fondos, Rapinoe mencionó: "Cuando hemos hablado de igualdad y los deportes femeninos, hablamos de inversión, de fondos, recursos, marketing e invertir no solo en las atletas, sino en el staff, entrenadores y todos los medios. Son las cosas de las que hablamos primero, y creo que quien nos ha visto y nos sigue, y que ha luchado por esto de la igualdad salarial o la equidad, sabe que a eso nos referimos primero".