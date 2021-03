Talleres y sus aportes a seleccionados vecinos

La historia ubica otra vez a Talleres como un exportador de jugadores de selecciones nacionales y en este caso, la referencia no es para el representativo nacional argentino, donde dejó en la eternidad a tres campeones del mundo. Se trata fundamentalmente de países con salida al océano Pacífico en el continente Sudamericano, allá en el norte del sur, ya que el club albiazul podría datar a los combinados superiores de Ecuador y Colombia con elementos de su plantilla.

Y son los jugadores del momento. Diego Valoyes luce con un rendimiento exponencial, siendo el jugador más sobresaliente tras la pandemia junto a Tomás Pochettino. Fue artífice de una nueva victoria en La Bombonera con su gol agónico y la definición suave y sutil con un toque con la cara interna del pie derecho. En Colombia ya lo sienten para la Selección.

El otro jugador es el ecuatoriano Piero Hincapié Reyna. El defensor llegó en silencio como una apuesta y bastó que disputara unos minutos de juego ante Colón para atornillarse a la zaga central y no salir más. Potencia física, pegada, calidad para salir jugando y tiempista a la hora de salir a cortar, el ecuatoriano ilusiona a todo barrio Jardín y mucho más a su país, Ecuador, que ya palpita un futbolista de jerarquía que todavía sigue en formación y crecimiento permanente.

De todas maneras, sus estrenos en las selecciones deberán esperar a algún cotejo oficial, ya que la política deportiva del club, en tiempos de pandemia y con el torneo local en marcha, fue no ceder jugadores para encuentros amistosos. Pero sendos futbolistas ya figuran en el radar de los seleccionadores de sus países de cara a la próxima ventana de Eliminatorias Sudamericanas y por qué no, para la Copa América que tendrá lugar en junio, en la organización conjunta de Argentina y Colombia.

Valoyes, de relegado a figura

Valoyes presentó un progreso indiscutido desde que le fue renovado su vínculo a préstamo desde La Equidad a Talleres. Ahora el albiazul se garantizó su pase en una cifra menor al millón de dólares para convertirse hoy en la herramienta más vendible y tentadora del mercado de pases que viene (lo buscó Boca y Sao Paulo de Brasil). Tiene 24 años aunque no fueron todas rosas para él, ya que en 2019 estuvo a punto de ser cedido a préstamo, ya que no era tenido en cuenta y no gozaba de oportunidades. Le faltaba estabilidad, lucía frágil y poco convencido, imagen opuesta a lo que muestra hoy en cancha. Metió dos goles en el actual torneo y es la pieza de desequilibrio permanente que tanto protagonismo se le otorga en el sistema del DT Alexander Medina.

A su habitual vértigo, el extremo le agregó confianza, seguridad, solidez a la hora del contacto y pegada, ingredientes que potenciaron su producción al punto de ubicarlo entre las figuras del torneo. Con estas razones, Reinaldo Rueda, entrenador de Colombia, ya lo agendó y hasta lo citó para el amistoso ante Bolivia. De no ser en esta ocasión, sea por Copa América o Eliminatorias es inminente su debut oficial con los colores de su país. Y eso que estuvo contagiado dos veces Covid-19, sin debilitarse ni un palmo.

Hincapié a puro crecimiento

Juega con la sobriedad de un experimentado y consolidado mariscal del área, pero apenas tiene 19 años. Piero Hincapié llegó desde Independiente del Valle como una apuesta y en poco tiempo consolidó su rendimiento al punto que hizo olvidar al referente Juan Cruz Komar. Zurdo de nacimiento, puede oficiar de lateral izquierdo también, pero sin duda de stopper es donde mejor se siente. Fue una pieza de cambio, variable de ajuste ante las lesiones, pero a base de esfuerzos y performances destacadas hoy luce como insustituible en una última línea que se fue fortaleciendo con el correr de los partidos. Armó una férrea combinación con otro extranjero, Rafael “Muralla” Pérez, y juntos son los cimientos de la retaguardia que aportó estabilidad en un Talleres que arrancó con algunas intrigas y tras el triunfo en La Bombonera hoy luce con más nutrientes.

El DT de la Selección de Ecuador, el argentino Gustavo Alfaro, ya lo pidió para ir fogueando su juego de cara al futuro. ¿Será la Copa América su presentación oficial en la “Tricolor”?.

Catalino y Barrios, otros exponentes

En los albores de los ’90 en Talleres hubo apertura a varios refuerzos desde Paraguay, donde sobresalieron entre otros los hermanos Juan Carlos y Rubén Ruiz Díaz, más los defensores Catalino Rivarola y Teófilo Barrios. Rivarola disputó la Copa América del ’91 en Chile siendo jugador del club de barrio Jardín y Barrios disputó amistosos en esa condición también. Otros antecedentes fueron en delantero venezolano Christian Cásseres, quien de Talleres fue a Maracaibo de su país, ya siendo parte del combinado nacional. Por su parte, el delantero Víctor Píriz Álvez, de destacado paso en el “Matador” en 2003-04 estuvo preseleccionado por Eliminatorias, pero nunca llegó a ser convocado oficialmente.

